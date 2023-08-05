https://ria.ru/20230805/bpla-1888372115.html

Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем

Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем - РИА Новости, 05.08.2023

Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем

Истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:46

2023-08-05T17:46

2023-08-05T18:58

черное море

россия

сша

су-30

безопасность

ввс сша

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.Уточняется, что сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили объект, приближавшийся к государственной границе. Для его опознавания в воздух подняли Су-30 из состава дежурных сил."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", — говорится в сообщении.Отмечается, что при приближении российского самолета беспилотник развернулся. Нарушения госграницы удалось не допустить.Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства с соблюдением мер безопасности, подчеркнули в Центре управления обороной.Это не первый подобный инцидент с американскими беспилотниками в акватории Черного моря. Так, в марте MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html

https://ria.ru/20230805/bespilotnik-1888333679.html

черное море

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, россия, сша, су-30, безопасность, ввс сша