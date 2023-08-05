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Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем - РИА Новости, 05.08.2023
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17:46 05.08.2023 (обновлено: 18:58 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/bpla-1888372115.html
Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем
Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем - РИА Новости, 05.08.2023
Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем
Истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:46
2023-08-05T18:58
черное море
россия
сша
су-30
безопасность
ввс сша
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.Уточняется, что сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили объект, приближавшийся к государственной границе. Для его опознавания в воздух подняли Су-30 из состава дежурных сил.&quot;Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что при приближении российского самолета беспилотник развернулся. Нарушения госграницы удалось не допустить.Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства с соблюдением мер безопасности, подчеркнули в Центре управления обороной.Это не первый подобный инцидент с американскими беспилотниками в акватории Черного моря. Так, в марте MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html
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черное море, россия, сша, су-30, безопасность, ввс сша
Черное море, Россия, США, Су-30, Безопасность, ВВС США
Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем

Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем

© iStock.com / BlueBarronPhotoБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© iStock.com / BlueBarronPhoto
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Уточняется, что сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили объект, приближавшийся к государственной границе. Для его опознавания в воздух подняли Су-30 из состава дежурных сил.
«

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при приближении российского самолета беспилотник развернулся. Нарушения госграницы удалось не допустить.
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Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства с соблюдением мер безопасности, подчеркнули в Центре управления обороной.

MQ-9 Reaper — разведывательно-ударный дрон с размахом крыла в 20 метров, максимальным весом 4,7 тонны и автономностью 27 часов. Дальность его полета — около двух тысяч километров. Беспилотник также способен нести управляемые ракеты Hellfire.

Это не первый подобный инцидент с американскими беспилотниками в акватории Черного моря. Так, в марте MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
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