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При атаке дрона в Курской области выбило стекла в храме, пострадавших нет - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:10 05.08.2023 (обновлено: 05:51 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/bpla-1888298057.html
При атаке дрона в Курской области выбило стекла в храме, пострадавших нет
При атаке дрона в Курской области выбило стекла в храме, пострадавших нет - РИА Новости, 05.08.2023
При атаке дрона в Курской области выбило стекла в храме, пострадавших нет
Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске, пострадавших нет, но в храме выбило стекла, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:10
2023-08-05T05:51
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске, пострадавших нет, но в храме выбило стекла, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов", — написал Старовойт.Курский губернатор напомнил о мерах безопасности: при обнаружении обломков, их не стоит трогать, а следует сообщить по телефону 112.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской, Брянской, и Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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рыльск, курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
При атаке дрона в Курской области выбило стекла в храме, пострадавших нет

Губернатор Старовойт: украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске под Курском

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске, пострадавших нет, но в храме выбило стекла, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов", — написал Старовойт.
Курский губернатор напомнил о мерах безопасности: при обнаружении обломков, их не стоит трогать, а следует сообщить по телефону 112.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской, Брянской, и Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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