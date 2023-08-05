https://ria.ru/20230805/bpla-1888298057.html

При атаке дрона в Курской области выбило стекла в храме, пострадавших нет

При атаке дрона в Курской области выбило стекла в храме, пострадавших нет - РИА Новости, 05.08.2023

При атаке дрона в Курской области выбило стекла в храме, пострадавших нет

Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске, пострадавших нет, но в храме выбило стекла, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T00:10

2023-08-05T00:10

2023-08-05T05:51

специальная военная операция на украине

рыльск

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске, пострадавших нет, но в храме выбило стекла, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов", — написал Старовойт.Курский губернатор напомнил о мерах безопасности: при обнаружении обломков, их не стоит трогать, а следует сообщить по телефону 112.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской, Брянской, и Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230804/obstrel-1888258920.html

рыльск

курская область

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рыльск, курская область, роман старовойт, происшествия