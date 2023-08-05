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В севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник - РИА Новости, 05.08.2023
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12:10 05.08.2023 (обновлено: 14:17 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/bespilotnik-1888333679.html
В севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник
В севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник - РИА Новости, 05.08.2023
В севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник
В севастопольской морской зоне флот обнаружил надводный беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:10
2023-08-05T14:17
безопасность
севастополь
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В севастопольской морской зоне флот обнаружил надводный беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.&quot;В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению. В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно&quot;, — написал он.Развозжаев уточнил, что эвакуироваться с пляжей не нужно, ситуация находится полностью под контролем флота. Примерно после 13:00 ограничение на движение снимут и водный транспорт вновь начнет работать.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Российские военные уничтожают большинство дронов. В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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безопасность, севастополь
Безопасность, Севастополь
В севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник

Развожаев: в севастопольской морской зоне флот обнаружил надводный беспилотник

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМатрос на сторожевом корабле
Матрос на сторожевом корабле - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Матрос на сторожевом корабле. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В севастопольской морской зоне флот обнаружил надводный беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«

"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению. В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно", — написал он.

Развозжаев уточнил, что эвакуироваться с пляжей не нужно, ситуация находится полностью под контролем флота. Примерно после 13:00 ограничение на движение снимут и водный транспорт вновь начнет работать.
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Российские военные уничтожают большинство дронов.
В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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