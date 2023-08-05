https://ria.ru/20230805/bespilotnik-1888333679.html

В севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник

В севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник - РИА Новости, 05.08.2023

В севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник

В севастопольской морской зоне флот обнаружил надводный беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:10

2023-08-05T12:10

2023-08-05T14:17

безопасность

севастополь

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В севастопольской морской зоне флот обнаружил надводный беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале."В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению. В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно", — написал он.Развозжаев уточнил, что эвакуироваться с пляжей не нужно, ситуация находится полностью под контролем флота. Примерно после 13:00 ограничение на движение снимут и водный транспорт вновь начнет работать.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Российские военные уничтожают большинство дронов. В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230801/flot-1887511121.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, севастополь