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Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами"

Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами" - РИА Новости, 05.08.2023

Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами"

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает россиян "азиатами", об этом он заявил в эфире канала NTA. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T05:37

2023-08-05T05:37

2023-08-05T06:25

украина

россия

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает россиян "азиатами", об этом он заявил в эфире канала NTA."Я спокойно отношусь к азиатам, однако они (россияне. — Прим. ред.) — азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение. Этим мы отличаемся от них. В этом наше ключевое отличие от них — человечность", — сказал глава СНБО.Он пояснил, что, по его мнению, россиянам якобы не присущи такие вещи как взаимопомощь и уважение друг к другу.В марте Данилов заявлял, что распад России неизбежен и что он "произойдет в ближайшее время".

https://ria.ru/20230703/danilov-1881840940.html

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украина, россия, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины