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Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами" - РИА Новости, 05.08.2023
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05:37 05.08.2023 (обновлено: 06:25 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/aziaty-1888306370.html
Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами"
Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами" - РИА Новости, 05.08.2023
Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами"
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает россиян "азиатами", об этом он заявил в эфире канала NTA. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:37
2023-08-05T06:25
украина
россия
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает россиян "азиатами", об этом он заявил в эфире канала NTA.&quot;Я спокойно отношусь к азиатам, однако они (россияне. — Прим. ред.) — азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение. Этим мы отличаемся от них. В этом наше ключевое отличие от них — человечность&quot;, — сказал глава СНБО.Он пояснил, что, по его мнению, россиянам якобы не присущи такие вещи как взаимопомощь и уважение друг к другу.В марте Данилов заявлял, что распад России неизбежен и что он "произойдет в ближайшее время".
https://ria.ru/20230703/danilov-1881840940.html
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украина, россия, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины
Украина, Россия, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Глава СНБО Украины назвал россиян "бесчеловечными азиатами"

Глава СНБО Украины Алексей Данилов назвал россиян азиатами без человечности

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает россиян "азиатами", об этом он заявил в эфире канала NTA.
«

"Я спокойно отношусь к азиатам, однако они (россияне. — Прим. ред.) — азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение. Этим мы отличаемся от них. В этом наше ключевое отличие от них — человечность", — сказал глава СНБО.

Он пояснил, что, по его мнению, россиянам якобы не присущи такие вещи как взаимопомощь и уважение друг к другу.
В марте Данилов заявлял, что распад России неизбежен и что он "произойдет в ближайшее время".
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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УкраинаРоссияАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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