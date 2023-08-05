Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"
Суд заключил под стражу мужчину, бросившего гранату в салон автомобиля у "Москва-Сити"
© Фото префектуры ЦАОНа месте происшествия у "Москва-Сити", где в автомобиль кинули неустановленный предмет
© Фото префектуры ЦАО
На месте происшествия у "Москва-Сити", где в автомобиль кинули неустановленный предмет
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Суд заключил под стражу хулигана, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-Сити", сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в четверг вечером. В столичной полиции рассказали РИА Новости, что в районе "Москва-Сити" неизвестный, угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, дебошир бросил в салон авто, предварительно, страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших нет. Полиция задержала мужчину на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия")", — говорится в сообщении.
Как уточняется, расследование контролируется прокуратурой Москвы.