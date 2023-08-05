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Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-Сити" - РИА Новости, 05.08.2023
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16:15 05.08.2023 (обновлено: 17:01 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/arest-1888360486.html
Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"
Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-Сити" - РИА Новости, 05.08.2023
Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"
Суд заключил под стражу хулигана, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-Сити", сообщается в телеграм-канале столичной РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:15
2023-08-05T17:01
происшествия
москва
россия
москва-сити
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Суд заключил под стражу хулигана, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-Сити", сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Инцидент произошел в четверг вечером. В столичной полиции рассказали РИА Новости, что в районе "Москва-Сити" неизвестный, угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, дебошир бросил в салон авто, предварительно, страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших нет. Полиция задержала мужчину на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.&quot;С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (&quot;Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия&quot;)&quot;, — говорится в сообщении.Как уточняется, расследование контролируется прокуратурой Москвы.
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происшествия, москва, россия, москва-сити, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Москва-Сити, Прокуратура г. Москвы
Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"

Суд заключил под стражу мужчину, бросившего гранату в салон автомобиля у "Москва-Сити"

© Фото префектуры ЦАОНа месте происшествия у "Москва-Сити", где в автомобиль кинули неустановленный предмет
На месте происшествия у Москва-Сити, где в автомобиль кинули неустановленный предмет
© Фото префектуры ЦАО
На месте происшествия у "Москва-Сити", где в автомобиль кинули неустановленный предмет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Суд заключил под стражу хулигана, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-Сити", сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в четверг вечером. В столичной полиции рассказали РИА Новости, что в районе "Москва-Сити" неизвестный, угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, дебошир бросил в салон авто, предварительно, страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших нет. Полиция задержала мужчину на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
«

"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия")", говорится в сообщении.

Как уточняется, расследование контролируется прокуратурой Москвы.
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