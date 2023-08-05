https://ria.ru/20230805/arest-1888360486.html

Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"

Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-Сити" - РИА Новости, 05.08.2023

Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"

Суд заключил под стражу хулигана, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-Сити", сообщается в телеграм-канале столичной РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:15

2023-08-05T16:15

2023-08-05T17:01

происшествия

москва

россия

москва-сити

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Суд заключил под стражу хулигана, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-Сити", сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Инцидент произошел в четверг вечером. В столичной полиции рассказали РИА Новости, что в районе "Москва-Сити" неизвестный, угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, дебошир бросил в салон авто, предварительно, страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших нет. Полиция задержала мужчину на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве."С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия")", — говорится в сообщении.Как уточняется, расследование контролируется прокуратурой Москвы.

https://ria.ru/20230405/srok-1863207226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, москва-сити, прокуратура г. москвы