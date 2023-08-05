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Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке - РИА Новости, 05.08.2023
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06:44 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/afrika-1888308610.html
Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке
Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке - РИА Новости, 05.08.2023
Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке
Россия планирует обеспечить максимальную представленность в Африке, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T06:44
2023-08-05T06:44
в мире
россия
африка
мария захарова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия планирует обеспечить максимальную представленность в Африке, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы открытия посольств на континенте. "В условиях, когда внимание России к Африке неуклонно растет, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, что подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях", - сказала она. По словам Захаровой, "процесс идет, в планах – обеспечить максимальную представленность России в Африке". "Не хотелось бы забегать вперед: где и когда заработают наши посольства мы обязательно сообщим, как только будут достигнуты соответствующие договоренности и приняты окончательные решения", - добавила она.
https://ria.ru/20230805/posolstva-1888308370.html
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в мире, россия, африка, мария захарова
В мире, Россия, Африка, Мария Захарова
Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке

Захарова: Россия планирует обеспечить максимальную представленность в Африке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия планирует обеспечить максимальную представленность в Африке, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы открытия посольств на континенте.
"В условиях, когда внимание России к Африке неуклонно растет, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, что подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях", - сказала она.
По словам Захаровой, "процесс идет, в планах – обеспечить максимальную представленность России в Африке". "Не хотелось бы забегать вперед: где и когда заработают наши посольства мы обязательно сообщим, как только будут достигнуты соответствующие договоренности и приняты окончательные решения", - добавила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала, когда откроют посольства в двух африканских странах
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В миреРоссияАфрикаМария Захарова
 
 
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