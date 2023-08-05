https://ria.ru/20230805/afrika-1888308610.html

Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке

Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке - РИА Новости, 05.08.2023

Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке

Россия планирует обеспечить максимальную представленность в Африке, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T06:44

2023-08-05T06:44

2023-08-05T06:44

в мире

россия

африка

мария захарова

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия планирует обеспечить максимальную представленность в Африке, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы открытия посольств на континенте. "В условиях, когда внимание России к Африке неуклонно растет, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, что подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях", - сказала она. По словам Захаровой, "процесс идет, в планах – обеспечить максимальную представленность России в Африке". "Не хотелось бы забегать вперед: где и когда заработают наши посольства мы обязательно сообщим, как только будут достигнуты соответствующие договоренности и приняты окончательные решения", - добавила она.

https://ria.ru/20230805/posolstva-1888308370.html

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в мире, россия, африка, мария захарова