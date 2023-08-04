Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна
Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции зерна из России для отправки бедным странам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно.
"Мы на одной стороне с Россией в том, что касается этой проблемы. Мы будем поставлять в беднейшие африканские страны полученное из РФ по черноморскому коридору зерно, перерабатывая его у нас в муку. В данный момент наше министерство сельского хозяйства, животноводства и продовольствия продолжает прикладывать шаги, мы продолжим поддерживать их", - заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы.
Он не уточнил временные сроки реализации инициативы и маршруты поставок.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Ранее Эрдоган заявлял, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.