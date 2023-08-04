https://ria.ru/20230804/zerno-1888205360.html

Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна

Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна - РИА Новости, 04.08.2023

Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна

Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:13

2023-08-04T15:13

2023-08-04T15:13

россия

турция

москва

реджеп тайип эрдоган

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экономика

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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно. "Мы на одной стороне с Россией в том, что касается этой проблемы. Мы будем поставлять в беднейшие африканские страны полученное из РФ по черноморскому коридору зерно, перерабатывая его у нас в муку. В данный момент наше министерство сельского хозяйства, животноводства и продовольствия продолжает прикладывать шаги, мы продолжим поддерживать их", - заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы. Он не уточнил временные сроки реализации инициативы и маршруты поставок. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ранее Эрдоган заявлял, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

https://ria.ru/20230804/zerno-1888141687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, москва, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сергей лавров, оон, экономика