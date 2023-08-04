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Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна - РИА Новости, 04.08.2023
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15:13 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/zerno-1888205360.html
Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна
Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна - РИА Новости, 04.08.2023
Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна
Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:13
2023-08-04T15:13
россия
турция
москва
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно. "Мы на одной стороне с Россией в том, что касается этой проблемы. Мы будем поставлять в беднейшие африканские страны полученное из РФ по черноморскому коридору зерно, перерабатывая его у нас в муку. В данный момент наше министерство сельского хозяйства, животноводства и продовольствия продолжает прикладывать шаги, мы продолжим поддерживать их", - заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы. Он не уточнил временные сроки реализации инициативы и маршруты поставок. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ранее Эрдоган заявлял, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
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россия, турция, москва, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сергей лавров, оон, экономика
Россия, Турция, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, Экономика
Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции российского зерна

Эрдоган напомнил о планах переработки в Турции зерна из России для отправки бедным странам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно.
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"Мы на одной стороне с Россией в том, что касается этой проблемы. Мы будем поставлять в беднейшие африканские страны полученное из РФ по черноморскому коридору зерно, перерабатывая его у нас в муку. В данный момент наше министерство сельского хозяйства, животноводства и продовольствия продолжает прикладывать шаги, мы продолжим поддерживать их", - заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы.
Он не уточнил временные сроки реализации инициативы и маршруты поставок.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Ранее Эрдоган заявлял, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
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