https://ria.ru/20230804/zamena-1888092950.html

В ПАО "Яковлев" ищут замену немецкому двигателю на Як-152

В ПАО "Яковлев" ищут замену немецкому двигателю на Як-152 - РИА Новости, 04.08.2023

В ПАО "Яковлев" ищут замену немецкому двигателю на Як-152

ПАО "Яковлев" (бывший "Иркут") ищет в России партнеров для импортозамещения немецкого авиадвигателя для учебно-тренировочного самолета (УТС) Як-152 для ВКС... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T03:23

2023-08-04T03:23

2023-08-04T03:23

безопасность

технологии

россия

андрей богинский

воздушно-космические силы россии

иркут (корпорация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

як-152

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ПАО "Яковлев" (бывший "Иркут") ищет в России партнеров для импортозамещения немецкого авиадвигателя для учебно-тренировочного самолета (УТС) Як-152 для ВКС России, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. УТС Як-152 является самолетом первоначальной подготовки и профессионального отбора военных летчиков на ранней стадии обучения. "Ищем возможности: партнеров для импортозамещения немецкого двигателя, кто мог бы заняться производством двигателя. Есть несколько российских компаний, которые готовы взяться за эту работу", - сказал Богинский. Он отметил, что сейчас авиапрозводители находятся с этими компаниями "в диалоге", предоставляются все необходимые исходные данные. "Сроки назвать не могу, но работа идет, руки никто не опускает", - сказал Богинский. УТС Як-152 входит в состав учебно-боевого комплекса Як-130 и включает в себя тренажёр, учебный компьютерный класс и средства объективного контроля. Як-152 имеет полностью унифицированное с Як-130 информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.

https://ria.ru/20230727/samolet-1886510103.html

https://ria.ru/20221209/samolet-1837399057.html

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безопасность, технологии, россия, андрей богинский, воздушно-космические силы россии, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), як-152