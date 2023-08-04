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Британцы разнесли ВСУ после странных новостей с передовой
Британцы разнесли ВСУ после странных новостей с передовой - РИА Новости, 04.08.2023
Британцы разнесли ВСУ после странных новостей с передовой
Читатели Newsweek высмеяли ВСУ, которым, по информации британской разведки, кусты "мешают" продвинуться на Южном направлении. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:11
2023-08-04T10:11
2023-08-04T10:13
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели Newsweek высмеяли ВСУ, которым, по информации британской разведки, кусты "мешают" продвинуться на Южном направлении."Теперь кусты виноваты — они мешают прогрессу… Срочно вводим санкции!" - съязвил комментатор."Теперь Зеленский будет ждать, что Байден попросит садовников приехать на Украину и помочь", - поддержал второй."Первым оправданием неудачи был снег, затем дождь, а теперь... трава", - заметил третий."Думаю, теперь они будут клянчить газонокосилки", - решил читатель."Теперь растения виноваты в том, что нападение проваливается… Восхитительно", - с иронией заметили в дискуссии.Накануне британская разведка написала в Twitter, что кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим контрнаступление ВСУ на юге.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, twitter
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Twitter
Британцы разнесли ВСУ после странных новостей с передовой
Читатели Newsweek высмеяли заявления о мешающих ВСУ вести контрнаступление кустах
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Читатели Newsweek
высмеяли ВСУ, которым, по информации британской разведки, кусты "мешают" продвинуться на Южном направлении.
"Теперь кусты виноваты — они мешают прогрессу… Срочно вводим санкции!" - съязвил комментатор.
"Теперь Зеленский будет ждать, что Байден попросит садовников приехать на Украину и помочь", - поддержал второй.
"Первым оправданием неудачи был снег, затем дождь, а теперь... трава", - заметил третий.
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"Думаю, теперь они будут клянчить газонокосилки", - решил читатель.
"Теперь растения виноваты в том, что нападение проваливается… Восхитительно", - с иронией заметили в дискуссии.
Накануне британская разведка написала в Twitter
, что кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим контрнаступление ВСУ на юге.
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