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ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/vsu-1888102897.html
ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР
ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР
Украинские силовики перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ),... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:34
2023-08-04T08:34
специальная военная операция на украине
харьков
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Харьков отмечено прибытие партии средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы западного производства", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что один из комплексов, используемых Киевом, ранее уже выявлялся в зоне проведения СВО - это TSQ-114 Trailblazer. Американская наземная система радиоразведки AN/TSQ-114A Trailblazer включает в себя три автоматических дистанционно управляемых пеленгатора и две станции радиоперехвата и управления синхронным пеленгованием, производимым со скоростью шесть целей в минуту. Минобороны РФ в четверг сообщили, что за прошедшие сутки на купянском направлении штурмовые отряды российских войск вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского отражена атака украинских войск. По данным ведомства, на этом направлении уничтожены до 150 украинских военнослужащих, две бронемашины, польская самоходка Krab и гаубица Д-30.
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888099103.html
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харьков, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР

Подполковник Марочко: ВСУ перебрасывают западные средства РЭБ на Купянское направление

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В населенный пункт Харьков отмечено прибытие партии средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы западного производства", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из миномета - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Марочко сообщил о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта
07:34
Марочко отметил, что один из комплексов, используемых Киевом, ранее уже выявлялся в зоне проведения СВО - это TSQ-114 Trailblazer.
Американская наземная система радиоразведки AN/TSQ-114A Trailblazer включает в себя три автоматических дистанционно управляемых пеленгатора и две станции радиоперехвата и управления синхронным пеленгованием, производимым со скоростью шесть целей в минуту.
Минобороны РФ в четверг сообщили, что за прошедшие сутки на купянском направлении штурмовые отряды российских войск вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского отражена атака украинских войск. По данным ведомства, на этом направлении уничтожены до 150 украинских военнослужащих, две бронемашины, польская самоходка Krab и гаубица Д-30.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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