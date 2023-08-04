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ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР
ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР
Украинские силовики перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ),... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:34
2023-08-04T08:34
2023-08-04T08:34
специальная военная операция на украине
харьков
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Харьков отмечено прибытие партии средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы западного производства", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что один из комплексов, используемых Киевом, ранее уже выявлялся в зоне проведения СВО - это TSQ-114 Trailblazer. Американская наземная система радиоразведки AN/TSQ-114A Trailblazer включает в себя три автоматических дистанционно управляемых пеленгатора и две станции радиоперехвата и управления синхронным пеленгованием, производимым со скоростью шесть целей в минуту. Минобороны РФ в четверг сообщили, что за прошедшие сутки на купянском направлении штурмовые отряды российских войск вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского отражена атака украинских войск. По данным ведомства, на этом направлении уничтожены до 150 украинских военнослужащих, две бронемашины, польская самоходка Krab и гаубица Д-30.
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888099103.html
харьков
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харьков, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР
Подполковник Марочко: ВСУ перебрасывают западные средства РЭБ на Купянское направление