https://ria.ru/20230804/vsu-1888102897.html

ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР

ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.08.2023

ВСУ перебрасывают западные РЭБ на Купянское направление, сообщили в ЛНР

Украинские силовики перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ),... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:34

2023-08-04T08:34

2023-08-04T08:34

специальная военная операция на украине

харьков

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Харьков отмечено прибытие партии средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы западного производства", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что один из комплексов, используемых Киевом, ранее уже выявлялся в зоне проведения СВО - это TSQ-114 Trailblazer. Американская наземная система радиоразведки AN/TSQ-114A Trailblazer включает в себя три автоматических дистанционно управляемых пеленгатора и две станции радиоперехвата и управления синхронным пеленгованием, производимым со скоростью шесть целей в минуту. Минобороны РФ в четверг сообщили, что за прошедшие сутки на купянском направлении штурмовые отряды российских войск вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского отражена атака украинских войск. По данным ведомства, на этом направлении уничтожены до 150 украинских военнослужащих, две бронемашины, польская самоходка Krab и гаубица Д-30.

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888099103.html

харьков

луганская народная республика

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харьков, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины