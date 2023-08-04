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Представитель правящей партии в Японии планирует посетить Тайвань
Представитель правящей партии в Японии планирует посетить Тайвань - РИА Новости, 04.08.2023
Представитель правящей партии в Японии планирует посетить Тайвань
Японии Таро Асо планирует с 7 по 9 августа посетить с визитом Тайвань, а также провести встречу с главой администрации острова Цай Инвэнь, пишет газета... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:29
2023-08-04T14:29
2023-08-04T14:42
большая двадцатка
таро асо
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цай инвэнь
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тайвань
в мире
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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Японии Таро Асо планирует с 7 по 9 августа посетить с визитом Тайвань, а также провести встречу с главой администрации острова Цай Инвэнь, пишет газета "Майнити".Отмечается, что в случае реализации это станет визитом самого высокопоставленного политика Японии с 1972 года, когда Токио нормализовал дипломатические отношения с Китаем и, как следствие, разорвал их с Тайванем.Как пишет издание, поездка Асо на Тайвань призвана продемонстрировать поддержку Тайбэя со стороны Токио, а также направлена на расширение взаимодействия сторон в сфере полупроводников.Ситуация вокруг Тайваня особенно обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа прошлого года. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".В декабре Тайвань посетил глава политсовета Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда.
https://radiosputnik.ria.ru/20230803/bayden-1888009044.html
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большая двадцатка, таро асо, джо байден, цай инвэнь, китай, япония, тайвань, в мире
Большая двадцатка, Таро Асо, Джо Байден, Цай Инвэнь, Китай, Япония, Тайвань, В мире
Представитель правящей партии в Японии планирует посетить Тайвань
Представитель правящей партии Таро Асо планирует с 7 по 9 августа посетить Тайвань