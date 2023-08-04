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В Эр-Рияде заявили, что проинформируют Россию об итогах встречи по Украине - РИА Новости, 04.08.2023
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10:07 04.08.2023 (обновлено: 10:54 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vstrecha-1888113653.html
В Эр-Рияде заявили, что проинформируют Россию об итогах встречи по Украине
В Эр-Рияде заявили, что проинформируют Россию об итогах встречи по Украине - РИА Новости, 04.08.2023
В Эр-Рияде заявили, что проинформируют Россию об итогах встречи по Украине
Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что проинформирует Москву об итогах запланированной в Джидде встречи по Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:07
2023-08-04T10:54
россия
москва
украина
в мире
саудовская аравия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что проинформирует Москву об итогах запланированной в Джидде встречи по Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ."Да, конечно. Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют. Контакт с ними у нас отлажен", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Как пишет газета Financial Times, на встречу также был приглашен Китай. Отмечается, что участие Пекина "будет победой как для украинцев, так и для саудитов". Но ясности в том, будет ли Пекин участвовать, пока нет, добавляет издание.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230803/peregovory-1888078235.html
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Россия, Москва, Украина, В мире, Саудовская Аравия
В Эр-Рияде заявили, что проинформируют Россию об итогах встречи по Украине

Саудовская Аравия намерена проинформировать Россию об итогах встречи по Украине в Джидде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что проинформирует Москву об итогах запланированной в Джидде встречи по Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Да, конечно. Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют. Контакт с ними у нас отлажен", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Как пишет газета Financial Times, на встречу также был приглашен Китай. Отмечается, что участие Пекина "будет победой как для украинцев, так и для саудитов". Но ясности в том, будет ли Пекин участвовать, пока нет, добавляет издание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
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