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В Эр-Рияде заявили, что проинформируют Россию об итогах встречи по Украине

В Эр-Рияде заявили, что проинформируют Россию об итогах встречи по Украине - РИА Новости, 04.08.2023

В Эр-Рияде заявили, что проинформируют Россию об итогах встречи по Украине

Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что проинформирует Москву об итогах запланированной в Джидде встречи по Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:07

2023-08-04T10:07

2023-08-04T10:54

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в мире

саудовская аравия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что проинформирует Москву об итогах запланированной в Джидде встречи по Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ."Да, конечно. Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют. Контакт с ними у нас отлажен", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Как пишет газета Financial Times, на встречу также был приглашен Китай. Отмечается, что участие Пекина "будет победой как для украинцев, так и для саудитов". Но ясности в том, будет ли Пекин участвовать, пока нет, добавляет издание.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230803/peregovory-1888078235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, украина, в мире, саудовская аравия