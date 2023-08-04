https://ria.ru/20230804/vstrecha-1888101544.html

СМИ: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

СМИ: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах запланированной на выходные встречи по Украине, пишет газета Politico. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:16

2023-08-04T08:16

2023-08-04T10:31

россия

саудовская аравия

украина

в мире

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

андрес мануэль лопес обрадор

дмитрий песков

еврокомиссия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах запланированной на выходные встречи по Украине, пишет газета Politico."Хотя не ясно, будет ли (саудовский наследный принц) Мухаммед бен Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах", — пишет издание.Как отмечает издание со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, обсуждение в течение двух дней будет построено вокруг десяти подтем, в частности "продовольственной и энергетической безопасности, освобождение заключенных", а также "экологической безопасности и возможности создания трибунала по военным преступлениям".Помимо этого, как сообщает издание, представители европейских стран, вероятно, соберутся перед запланированной встречей в Джидде, чтобы согласовать свои тезисы.Как пишет газета Financial Times, на встречу также был приглашен Китай. Отмечается, что участие Пекина "будет победой как для украинцев, так и для саудитов". Но ясности в том, будет ли Пекин участвовать, пока нет, добавляет издание.Ранее газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Еврокомиссии сообщала, что Евросоюз будет считать конференцию в Саудовской Аравии по Украине успешной, если на ней удастся согласовать сроки проведения глобального саммита.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230803/peregovory-1888078235.html

https://ria.ru/20230803/sammit-1888082315.html

россия

саудовская аравия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, саудовская аравия, украина, в мире, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), андрес мануэль лопес обрадор, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз