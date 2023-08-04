https://ria.ru/20230804/veterany-1888204667.html

Минобороны прорабатывает вопрос присвоения статуса ветеранов участникам СВО

Минобороны прорабатывает вопрос присвоения статуса ветеранов участникам СВО - РИА Новости, 04.08.2023

Минобороны прорабатывает вопрос присвоения статуса ветеранов участникам СВО

Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов сообщил, что Минобороны прорабатывает вопрос о порядке присвоения статуса ветерана участникам... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:12

2023-08-04T15:12

2023-08-04T15:13

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

евгений бурдинский

сергей миронов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов сообщил, что Минобороны прорабатывает вопрос о порядке присвоения статуса ветерана участникам специальной военной операции. Ранее партия направила соответствующий запрос, в котором шла речь о перспективах выдачи удостоверения участникам СВО, заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, сообщил Миронов в своем телеграм-канале. "По запросу нашей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Минобороны прорабатывает вопрос, регламентирующий порядок присвоения статуса ветерана участникам СВО", - написал Миронов. Он также отметил, что в ответе начальник главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что по закону "О ветеранах" на граждан, содействующих выполнению задач СВО, распространен статус ветерана боевых действий и соответствующие меры социальной поддержки. "В настоящее время согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект постановления правительства, регламентирующий порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам содействующих организаций, внесён на рассмотрение правительства России", - написал Миронов.

https://ria.ru/20230609/veteran-1877308555.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, евгений бурдинский, сергей миронов, вооруженные силы рф