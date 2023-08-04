https://ria.ru/20230804/veterany-1888204667.html
Минобороны прорабатывает вопрос присвоения статуса ветеранов участникам СВО
Минобороны прорабатывает вопрос присвоения статуса ветеранов участникам СВО - РИА Новости, 04.08.2023
Минобороны прорабатывает вопрос присвоения статуса ветеранов участникам СВО
Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов сообщил, что Минобороны прорабатывает вопрос о порядке присвоения статуса ветерана участникам... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:12
2023-08-04T15:12
2023-08-04T15:13
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
евгений бурдинский
сергей миронов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов сообщил, что Минобороны прорабатывает вопрос о порядке присвоения статуса ветерана участникам специальной военной операции. Ранее партия направила соответствующий запрос, в котором шла речь о перспективах выдачи удостоверения участникам СВО, заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, сообщил Миронов в своем телеграм-канале. "По запросу нашей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Минобороны прорабатывает вопрос, регламентирующий порядок присвоения статуса ветерана участникам СВО", - написал Миронов. Он также отметил, что в ответе начальник главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что по закону "О ветеранах" на граждан, содействующих выполнению задач СВО, распространен статус ветерана боевых действий и соответствующие меры социальной поддержки. "В настоящее время согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект постановления правительства, регламентирующий порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам содействующих организаций, внесён на рассмотрение правительства России", - написал Миронов.
https://ria.ru/20230609/veteran-1877308555.html
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украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, евгений бурдинский, сергей миронов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Евгений Бурдинский, Сергей Миронов, Вооруженные силы РФ
Минобороны прорабатывает вопрос присвоения статуса ветеранов участникам СВО
Миронов: Минобороны прорабатывает вопрос о присвоении статуса ветеранов участникам СВО