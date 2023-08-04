https://ria.ru/20230804/ukraina-1888149341.html

Сенатор считает, что переговоры по Украине интересуют Запад больше всего

Сенатор считает, что переговоры по Украине интересуют Запад больше всего - РИА Новости, 04.08.2023

Сенатор считает, что переговоры по Украине интересуют Запад больше всего

Мирные переговоры с Россией по ситуации на Украине становятся ключевым вопросом мировой повестки, включая США и Европу, для всех уже очевидно, что киевский... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:22

2023-08-04T12:22

2023-08-04T12:22

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

евросоюз

в мире

совет федерации рф

ольга ковитиди

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Мирные переговоры с Россией по ситуации на Украине становятся ключевым вопросом мировой повестки, включая США и Европу, для всех уже очевидно, что киевский пиар-ход с "контрнаступлением" провалился, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Кто будет вести переговоры с Россией? Именно этот вопрос является самым актуальным этим летом в США и Европе", - сказала политик РИА Новости. По ее словам, ни уголовные дела, сфабрикованные окружением президента США Джо Байдена против экс-главы государства Дональда Трампа, "ни возможное уголовное будущее сына президента США Хантера Байдена, обогатившегося в том числе на коррупционных схемах с украинской компанией Burisma", членом совета директоров которой он являлся, - "ничего так не интересует мир сегодня, как неминуемые переговоры с Россией". Ковитиди отметила, что вопрос лишь в том, когда эти переговоры состоятся: "до президентских выборов в США (осенью 2024 года - ред.) или после, и на каких условиях". В зависимости от этого будет понятно, кто сядет за стол переговоров и с какими полномочиями, добавила она. "Всем уже ясно, что украинское "контрнаступление" - блеф, пиар-ход. В ВСУ разброд и шатание, украинцы воевать с русскими не хотят: кто устал, кто разочаровался и вообще не понимает, для чего умирать за (Владимира) Зеленского и Байдена. Наемники уже боятся воевать с Россией, понимая, что их гонорар того не стоит", - сказала российский сенатор. Законодатель подчеркнула, что натовская техника, стоящая миллионы долларов, системно уничтожается Россией, чем наносится непоправимый вред обороноспособности самого альянса, влезшего в сомнительную американскую авантюру на Украине. "Террористические атаки на Крым, Новороссийск, Москву, приграничные территории России системно отражаются МО РФ", - отметила Ковитиди. Она напомнила, что и в самих США сейчас очень неспокойно: в американских СМИ уже открыто заявляют, что Конституция США приостанавливает свое хваленое демократическое содержание на период выборов президента. "Черная метка", полученная Трампом от Байдена, лишь подтверждает верховенство пиратских принципов, реализуемых в вопросах внутренней и внешней политики США, для приличия называемых "демократическими" – "как известно, политический истеблишмент Штатов на "хромую утку" не ставит", добавила сенатор. "Это означает, что у четы Байдена с Зеленским политического будущего нет", - полагает Ковитиди. По словам законодателя, поиск и расстановка удобных политических лидеров - это второй вопрос, который тревожит мировых очень богатых интересантов. "Нам, в России, на все это как-то "фиолетово". Понимаем, что происходит. Анализировать - анализируем. Видим всё", - отметила она. Сенатор уверена, что "мир, конечно, заключать надо, мы ведь мирное государство, но только после полного выполнения и перевыполнения всех задач СВО". При этом главное при заключении каких-либо договоренностей - это люди: от того, насколько грамотно все будет продумано, зависит будущее целых поколений в России, на Украине, в Белоруссии, в Европе, мировая стабильность, уверенность в завтрашнем дне невозможны без России, сказала Ковитиди.

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888109113.html

https://ria.ru/20230802/putin-1887831506.html

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

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Кирилл Волков

сша, россия, украина, евросоюз, в мире, совет федерации рф, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр