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Депутат Госдумы заявил, что роста цен на подписки видеосервисов не будет
Депутат Госдумы заявил, что роста цен на подписки видеосервисов не будет - РИА Новости, 04.08.2023
Депутат Госдумы заявил, что роста цен на подписки видеосервисов не будет
Кратного роста цен на приобретение подписок российских онлайн-кинотеатров не произойдет из-за высокой конкуренции между основными видеосервисами, также они сами РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:29
2023-08-04T15:29
2023-08-04T15:29
экономика
технологии
антон горелкин
госдума рф
единая россия
кинопоиск
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кратного роста цен на приобретение подписок российских онлайн-кинотеатров не произойдет из-за высокой конкуренции между основными видеосервисами, также они сами не планируют повышать цены, заявил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин (ЕР). "Кратное повышение подписок российских онлайн-кинотеатров сегодня невозможно из-за высокой конкуренции между основными игроками. Сегодня связался с представителями ряда российских онлайн кинотеатров, меня заверили, что планов повышения цен нет", - сообщил Горелкин в своем телеграм – канале. Он добавил, что информация о повышении цен на 50% в Кинопоиске - это неправда, хотя Кинопоиск использует свое очевидное конкурентное преимущество, вовлекая пользователей в орбиту сервисов экосистемы Яндекса. Парламентарий отметил, что, по его прогнозу, онлайн-кинотеатры будут стремиться стать мультисервисами с разнообразным функционалом, "продвинутыми платформами по захвату внимания". "И сегодня между основными игроками идет буквально битва за внимание потребителя, и он от этого только выигрывает. Мы видим, как кратно растет качество собственных проектов", - заключил Горелкин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, антон горелкин, госдума рф, единая россия, кинопоиск
Экономика, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, Единая Россия, Кинопоиск
Депутат Госдумы заявил, что роста цен на подписки видеосервисов не будет
Антон Горелкин: роста цен на подписки видеосервисов не будет из-за высокой конкуренции
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кратного роста цен на приобретение подписок российских онлайн-кинотеатров не произойдет из-за высокой конкуренции между основными видеосервисами, также они сами не планируют повышать цены, заявил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин (ЕР).
"Кратное повышение подписок российских онлайн-кинотеатров сегодня невозможно из-за высокой конкуренции между основными игроками. Сегодня связался с представителями ряда российских онлайн кинотеатров, меня заверили, что планов повышения цен нет", - сообщил Горелкин в своем телеграм – канале.
Он добавил, что информация о повышении цен на 50% в Кинопоиске - это неправда, хотя Кинопоиск
использует свое очевидное конкурентное преимущество, вовлекая пользователей в орбиту сервисов экосистемы Яндекса
.
Парламентарий отметил, что, по его прогнозу, онлайн-кинотеатры будут стремиться стать мультисервисами с разнообразным функционалом, "продвинутыми платформами по захвату внимания".
"И сегодня между основными игроками идет буквально битва за внимание потребителя, и он от этого только выигрывает. Мы видим, как кратно растет качество собственных проектов", - заключил Горелкин.
Опрос показал, сколько россиян пользуются подпиской на онлайн-кинотеатры