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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T22:45
2023-08-04T22:45
2023-08-04T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно – в 22.36 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Сумской, Полтавской и еще двух областях