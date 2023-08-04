https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888099103.html

Марочко сообщил о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта

Марочко сообщил о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта - РИА Новости, 04.08.2023

Марочко сообщил о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта

Снижение активности украинских войск отмечается на Купянском, Краснолиманском и частично Донецком направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T07:34

2023-08-04T07:34

2023-08-04T07:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

красногоровка

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Снижение активности украинских войск отмечается на Купянском, Краснолиманском и частично Донецком направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки ввиду неблагоприятных погодных условий противник снизил обстрелы прифронтовых населенных пунктов и позиций ВС РФ", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что помимо снижения количества обстрелов снизились и попытки контратак украинских сил. Минобороны РФ в четверг сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка ДНР, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230804/naemniki-1888096572.html

луганская народная республика

россия

красногоровка

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луганская народная республика, россия, красногоровка, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность