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Марочко сообщил о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888099103.html
Марочко сообщил о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта
Марочко сообщил о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта - РИА Новости, 04.08.2023
Марочко сообщил о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта
Снижение активности украинских войск отмечается на Купянском, Краснолиманском и частично Донецком направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T07:34
2023-08-04T07:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
красногоровка
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Снижение активности украинских войск отмечается на Купянском, Краснолиманском и частично Донецком направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки ввиду неблагоприятных погодных условий противник снизил обстрелы прифронтовых населенных пунктов и позиций ВС РФ", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что помимо снижения количества обстрелов снизились и попытки контратак украинских сил. Минобороны РФ в четверг сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка ДНР, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230804/naemniki-1888096572.html
луганская народная республика
россия
красногоровка
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луганская народная республика, россия, красногоровка, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Красногоровка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко сообщил о снижении активности ВСУ сразу на трех участках фронта

Марочко: ВСУ снизили активность на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет стрельбу из миномета
Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из миномета - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из миномета. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Снижение активности украинских войск отмечается на Купянском, Краснолиманском и частично Донецком направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"За истекшие сутки ввиду неблагоприятных погодных условий противник снизил обстрелы прифронтовых населенных пунктов и позиций ВС РФ", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что помимо снижения количества обстрелов снизились и попытки контратак украинских сил.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка ДНР, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияКрасногоровкаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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