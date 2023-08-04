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Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888097670.html
Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР
Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР - РИА Новости, 04.08.2023
Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР
Украинские военные на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой, все чаще стали использовать... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T07:02
2023-08-04T07:02
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой, все чаще стали использовать беспилотники кустарного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения. С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВФУ (вооруженных формирований Украины) ударных БПЛА полукустарного производства", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что российские наблюдательные посты ПВО, несмотря на активизацию противника, справляются с поставленными задачами и оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации. Минобороны РФ в четверг сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка ДНР, добавили в ведомстве. Сапер отряда "Хопер" из сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла" в конце июля сообщил РИА Новости, что украинские войска начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб на фоне завершения запасов боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства. По его словам, российские военные на Кинбурнской косе в Херсонской области в последнее время все чаще их сбивают.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888097340.html
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андрей марочко, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР

Марочко: ВСУ все чаще применяют самодельные беспилотники на границах ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой, все чаще стали использовать беспилотники кустарного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения. С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВФУ (вооруженных формирований Украины) ударных БПЛА полукустарного производства", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что российские наблюдательные посты ПВО, несмотря на активизацию противника, справляются с поставленными задачами и оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка ДНР, добавили в ведомстве.
Сапер отряда "Хопер" из сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла" в конце июля сообщил РИА Новости, что украинские войска начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб на фоне завершения запасов боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства. По его словам, российские военные на Кинбурнской косе в Херсонской области в последнее время все чаще их сбивают.
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов
06:52
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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