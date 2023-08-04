https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888097670.html

Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР

Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР - РИА Новости, 04.08.2023

Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР

Украинские военные на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой, все чаще стали использовать... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T07:02

2023-08-04T07:02

2023-08-04T07:02

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368174_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e7bece6b9f78646d23972960192a5e37.jpg

ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой, все чаще стали использовать беспилотники кустарного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения. С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВФУ (вооруженных формирований Украины) ударных БПЛА полукустарного производства", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что российские наблюдательные посты ПВО, несмотря на активизацию противника, справляются с поставленными задачами и оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации. Минобороны РФ в четверг сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка ДНР, добавили в ведомстве. Сапер отряда "Хопер" из сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла" в конце июля сообщил РИА Новости, что украинские войска начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб на фоне завершения запасов боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства. По его словам, российские военные на Кинбурнской косе в Херсонской области в последнее время все чаще их сбивают.

https://ria.ru/20230804/terakt-1888097340.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей марочко, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины