https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888097670.html
Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР
Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР - РИА Новости, 04.08.2023
Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР
Украинские военные на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой, все чаще стали использовать... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T07:02
2023-08-04T07:02
2023-08-04T07:02
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой, все чаще стали использовать беспилотники кустарного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения. С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВФУ (вооруженных формирований Украины) ударных БПЛА полукустарного производства", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что российские наблюдательные посты ПВО, несмотря на активизацию противника, справляются с поставленными задачами и оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации. Минобороны РФ в четверг сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка ДНР, добавили в ведомстве. Сапер отряда "Хопер" из сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла" в конце июля сообщил РИА Новости, что украинские войска начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб на фоне завершения запасов боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства. По его словам, российские военные на Кинбурнской косе в Херсонской области в последнее время все чаще их сбивают.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888097340.html
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РИА Новости
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андрей марочко, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о беспилотниках ВСУ на границах ЛНР
Марочко: ВСУ все чаще применяют самодельные беспилотники на границах ЛНР
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные на купянском, краснолиманском и части донецкого направления, граничащих с Луганской Народной Республикой, все чаще стали использовать беспилотники кустарного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения. С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями ВФУ (вооруженных формирований Украины) ударных БПЛА полукустарного производства", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что российские наблюдательные посты ПВО, несмотря на активизацию противника, справляются с поставленными задачами и оперативно передают информацию о целях для их нейтрализации.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка ДНР, добавили в ведомстве.
Сапер отряда "Хопер" из сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла" в конце июля сообщил РИА Новости, что украинские войска начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб на фоне завершения запасов боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства. По его словам, российские военные на Кинбурнской косе в Херсонской области
в последнее время все чаще их сбивают.
ВСУ пытались осуществить теракт на объектах в Крыму с помощью дронов