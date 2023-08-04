https://ria.ru/20230804/sng-1888237896.html
В СНГ заявили о желании Запада разрушить организацию
В СНГ заявили о желании Запада разрушить организацию - РИА Новости, 04.08.2023
В СНГ заявили о желании Запада разрушить организацию
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что коллективный Запад хочет поссорить страны Содружества, разрушить организацию. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:49
2023-08-04T16:49
2023-08-04T16:49
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МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что коллективный Запад хочет поссорить страны Содружества, разрушить организацию. "Политика санкций, беспрецедентное грубое давление, оказываемое так называемым коллективным Западом на страны Содружества, в первую очередь на Россию и Беларусь, побуждают нас к координации и объединению усилий в информационном противодействии организованной против нас кампании вранья. Вы сами видите, сколько сейчас лжи и злобы в сообщениях западных СМИ о наших странах. Чувствуется нескрываемое желание разобщить нас, поссорить друг с другом, разрушить наше Содружество", - заявил Лебедев в пятницу в Минске на совместном заседании Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников СНГ и Административного совета межгосударственного информационного пула СНГ. Он подчеркнул, что сейчас важно, как никогда, способствовать сохранению единства, дружбы между народами стран СНГ. Генсек отметил, что главы государств СНГ на саммитах откровенно и доверительно обсуждают ситуацию, складывающуюся в мире и в регионе Содружества, и намерены сделать все для укрепления СНГ, улучшения жизни населения стран организации, совместного решения проблем. "И на каждой такой встрече идет речь о важности медиа в создании единого информационного пространства. Это весьма актуально", - подчеркнул он. Лебедев обратил внимание, что сегодня медиапространство не имеет границ. "Цифровые и мультимедийные технологии предоставляют широкий спектр не только технических возможностей, но и способов получения и распространения информации. И тут на первый план выходят вопросы журналистской морали и этики. В современных условиях информационных войн необходимо освещать многостороннюю деятельность Содружества в СМИ, активнее задействовать новейшие информационные и коммуникационные технологии, которые особенно востребованы молодым поколением. Очень важно говорить о том позитивном, что происходит в Содружестве. А позитивного действительно много", - продолжил он. Генсек подчеркнул, что страны СНГ объединяют прочные экономические связи, культура, ценности, язык, общая победа в Великой Отечественной войне. "Главы наших государств подчеркивают особый вклад каждого государства – участника Содружества в историческую победу. Сегодня совместные усилия наших стран сосредоточены на пресечении попыток переписывания истории и оправдания преступлений нацизма, на сохранении военно-мемориального наследия народов государств – участников СНГ и формировании чувства гордости за нашу общую Великую Победу", - сказал он. Лебедев также подчеркнул, что официальный язык Содружества - русский. "И этот год объявлен в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения. В преддверии Года русского языка в Содружестве лидеры наших стран поддержали инициативу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Ее основная задача - сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников СНГ, а также других стран", - сказал он.
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в мире, россия, сергей лебедев, снг, белоруссия, казахстан
В мире, Россия, Сергей Лебедев, СНГ, Белоруссия, Казахстан
В СНГ заявили о желании Запада разрушить организацию
Генсек СНГ Лебедев: Запад хочет поссорить страны Содружества и разрушить организацию
МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что коллективный Запад хочет поссорить страны Содружества, разрушить организацию.
«
"Политика санкций, беспрецедентное грубое давление, оказываемое так называемым коллективным Западом на страны Содружества, в первую очередь на Россию и Беларусь, побуждают нас к координации и объединению усилий в информационном противодействии организованной против нас кампании вранья. Вы сами видите, сколько сейчас лжи и злобы в сообщениях западных СМИ о наших странах. Чувствуется нескрываемое желание разобщить нас, поссорить друг с другом, разрушить наше Содружество", - заявил Лебедев в пятницу в Минске на совместном заседании Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников СНГ и Административного совета межгосударственного информационного пула СНГ.
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Он подчеркнул, что сейчас важно, как никогда, способствовать сохранению единства, дружбы между народами стран СНГ.
Генсек отметил, что главы государств СНГ на саммитах откровенно и доверительно обсуждают ситуацию, складывающуюся в мире и в регионе Содружества, и намерены сделать все для укрепления СНГ, улучшения жизни населения стран организации, совместного решения проблем. "И на каждой такой встрече идет речь о важности медиа в создании единого информационного пространства. Это весьма актуально", - подчеркнул он.
Лебедев обратил внимание, что сегодня медиапространство не имеет границ. "Цифровые и мультимедийные технологии предоставляют широкий спектр не только технических возможностей, но и способов получения и распространения информации. И тут на первый план выходят вопросы журналистской морали и этики. В современных условиях информационных войн необходимо освещать многостороннюю деятельность Содружества в СМИ, активнее задействовать новейшие информационные и коммуникационные технологии, которые особенно востребованы молодым поколением. Очень важно говорить о том позитивном, что происходит в Содружестве. А позитивного действительно много", - продолжил он.
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Генсек подчеркнул, что страны СНГ объединяют прочные экономические связи, культура, ценности, язык, общая победа в Великой Отечественной войне. "Главы наших государств подчеркивают особый вклад каждого государства – участника Содружества в историческую победу. Сегодня совместные усилия наших стран сосредоточены на пресечении попыток переписывания истории и оправдания преступлений нацизма, на сохранении военно-мемориального наследия народов государств – участников СНГ и формировании чувства гордости за нашу общую Великую Победу", - сказал он.
Лебедев также подчеркнул, что официальный язык Содружества - русский. "И этот год объявлен в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения. В преддверии Года русского языка в Содружестве лидеры наших стран поддержали инициативу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
о создании под эгидой Содружества международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Ее основная задача - сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников СНГ, а также других стран", - сказал он.
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