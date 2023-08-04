https://ria.ru/20230804/shoygu-1888099796.html

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр"

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" - РИА Новости, 04.08.2023

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, говорится в сообщении Минобороны в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T07:49

2023-08-04T07:49

2023-08-04T11:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

андрей мордвичев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. "На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева", - отметило ведомство. Также о ситуации ему доложили командиры и офицеры штаба. В частности, они рассказали о характере действий противника.Шойгу поблагодарил командование и личный состав за успешные наступательные операции на Краснолиманском направлении.

https://ria.ru/20230804/bmp-1888099338.html

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Шойгу на передовом пункте управления группировки войск "Центр" Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. 2023-08-04T07:49 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, сергей шойгу, андрей мордвичев, вооруженные силы рф