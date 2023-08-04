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Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:49 04.08.2023 (обновлено: 11:17 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/shoygu-1888099796.html
Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр"
Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр" - РИА Новости, 04.08.2023
Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр"
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, говорится в сообщении Минобороны в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T07:49
2023-08-04T11:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
андрей мордвичев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. "На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева", - отметило ведомство. Также о ситуации ему доложили командиры и офицеры штаба. В частности, они рассказали о характере действий противника.Шойгу поблагодарил командование и личный состав за успешные наступательные операции на Краснолиманском направлении.
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Шойгу на передовом пункте управления группировки войск "Центр"
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
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безопасность, россия, сергей шойгу, андрей мордвичев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Андрей Мордвичев, Вооруженные силы РФ
Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр"

Глава Минобороны Шойгу проинспектировал пункт управления группировки Центр в зоне СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
"На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева", - отметило ведомство.
Также о ситуации ему доложили командиры и офицеры штаба. В частности, они рассказали о характере действий противника.
Шойгу поблагодарил командование и личный состав за успешные наступательные операции на Краснолиманском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуАндрей МордвичевВооруженные силы РФ
 
 
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