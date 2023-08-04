https://ria.ru/20230804/shoygu-1888099485.html

Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по противнику

Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по противнику - РИА Новости, 04.08.2023

Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по противнику

Министр обороны Сергей Шойгу, посетивший передовой командный пункт группировки "Центр", обратил внимание на необходимость нанесения противнику упреждающего... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T07:48

2023-08-04T07:48

2023-08-04T09:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, посетивший передовой командный пункт группировки "Центр", обратил внимание на необходимость нанесения противнику упреждающего огневого поражения при выбивании его с позиций, сообщили в военном ведомстве. "Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих", — говорится в релизе. Сегодня глава Минобороны проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Там он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба, которые рассказали о текущей обстановке, действиях противника и выполнении российскими войсками боевых задач.Шойгу поблагодарил командование и личный состав за успешные наступательные действия на Краснолиманском направлении и овладение более выгодными позициями.По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Центр" на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ, уничтожив более 110 украинских военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф