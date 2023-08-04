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В Якутии выделят средства на реконструкцию двух электроподстанций - РИА Новости, 04.08.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
12:11 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/remont-1888147142.html
В Якутии выделят средства на реконструкцию двух электроподстанций
В Якутии выделят средства на реконструкцию двух электроподстанций - РИА Новости, 04.08.2023
В Якутии выделят средства на реконструкцию двух электроподстанций
"Россети" выделили порядка 2 миллиардов рублей на реконструкцию двух электроподстанций в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:11
2023-08-04T12:11
республика саха (якутия)
россия
экономика
дальний восток
айсен николаев
юрий трутнев
россети
фск еэс
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ЯКУТСК, 4 авг - РИА Новости. "Россети" выделили порядка 2 миллиардов рублей на реконструкцию двух электроподстанций в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Как отметили региональные власти, подстанции кВ 220 "Майя" и "Томмот" эксплуатируются ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока (входит в ПАО "Россети"). К прошлогодним авариям привел выход из строя кабельных муфт, не выдержавших перепадов температур. "Большие аварии на сетях высокого напряжения кВ 220 и 110, произошедшие на подстанциях Майя и Томмот зимой, сразу сказались на жизни многих наших районов. Десятки тысяч людей в самые лютые морозы остались без электричества. Был проведен очень серьезный анализ причин произошедшего. Он выявил ошибки, допущенные при проектных работах. В частности, не были учтены природно-климатические условия Якутии. По этому поводу я неоднократно встречался с руководством ПАО "Россети", лично с генеральным директором, председателем правления Андреем Рюминым. Был проведен ряд совещаний, разработаны инженерные решения и, на мой взгляд, они абсолютно правильные. Сейчас на обеих подстанциях реализуются мероприятия общей стоимостью почти 2 миллиарда рублей. Это позволит забыть о подобных технологических нарушениях и в целом повысить надежность энергосистемы", – приводятся слова главы республики Айсена Николаева. Работы по реконструкции разделены на четыре этапа и проводятся без отставания от плана-графика. "В них задействовано более 140 специалистов и 13 единиц техники. Цель - сдать объекты до 15 октября этого года", - добавили в пресс-службе. Ранее вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил журналистам о том, что компании "Русгидро" и "Россети" готовят программы по повышению надежности энергообеспечения Якутии, чтобы снизить количество аварий в системе энергоснабжения.
https://ria.ru/20230804/obekt-1888112933.html
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россия, экономика, дальний восток, айсен николаев, юрий трутнев, россети, фск еэс, русгидро
Республика Саха (Якутия), Россия, Экономика, Дальний Восток, Айсен Николаев, Юрий Трутнев, Россети, ФСК ЕЭС, РусГидро
В Якутии выделят средства на реконструкцию двух электроподстанций

Почти два миллиарда рублей выделят на реконструкцию двух электроподстанций в Якутии

© Фото : ЯСИА / Андрей СорокинРеконструкция подстанции в Якутии
Реконструкция подстанции в Якутии - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ЯСИА / Андрей Сорокин
Реконструкция подстанции в Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 4 авг - РИА Новости. "Россети" выделили порядка 2 миллиардов рублей на реконструкцию двух электроподстанций в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Как отметили региональные власти, подстанции кВ 220 "Майя" и "Томмот" эксплуатируются ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока (входит в ПАО "Россети"). К прошлогодним авариям привел выход из строя кабельных муфт, не выдержавших перепадов температур.
"Большие аварии на сетях высокого напряжения кВ 220 и 110, произошедшие на подстанциях Майя и Томмот зимой, сразу сказались на жизни многих наших районов. Десятки тысяч людей в самые лютые морозы остались без электричества. Был проведен очень серьезный анализ причин произошедшего. Он выявил ошибки, допущенные при проектных работах. В частности, не были учтены природно-климатические условия Якутии. По этому поводу я неоднократно встречался с руководством ПАО "Россети", лично с генеральным директором, председателем правления Андреем Рюминым. Был проведен ряд совещаний, разработаны инженерные решения и, на мой взгляд, они абсолютно правильные. Сейчас на обеих подстанциях реализуются мероприятия общей стоимостью почти 2 миллиарда рублей. Это позволит забыть о подобных технологических нарушениях и в целом повысить надежность энергосистемы", – приводятся слова главы республики Айсена Николаева.
Работы по реконструкции разделены на четыре этапа и проводятся без отставания от плана-графика. "В них задействовано более 140 специалистов и 13 единиц техники. Цель - сдать объекты до 15 октября этого года", - добавили в пресс-службе.
Ранее вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил журналистам о том, что компании "Русгидро" и "Россети" готовят программы по повышению надежности энергообеспечения Якутии, чтобы снизить количество аварий в системе энергоснабжения.
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Республика Саха (Якутия)РоссияЭкономикаДальний ВостокАйсен НиколаевЮрий ТрутневРоссетиФСК ЕЭСРусГидро
 
 
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