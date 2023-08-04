Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 04.08.2023 (обновлено: 14:31 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/putin-1888185251.html
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе - РИА Новости, 04.08.2023
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в течение августа. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:19
2023-08-04T14:31
турция
политика
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_42:291:3026:1969_1920x0_80_0_0_f3ce6edba0b9cd8ce5472398f57ae040.jpg
СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в течение августа."Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки - все проводят переговоры... думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог", - заявил Эрдоган журналистам.Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, место и сроки встречи будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887904832.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0bbdc91afb07d521d6cb221afe055461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, политика, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, Политика, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе

Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в течение августа.
"Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки - все проводят переговоры... думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог", - заявил Эрдоган журналистам.
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, место и сроки встречи будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Турции не исключили подписания соглашений во время визита Путина
Вчера, 09:04
 
ТурцияПолитикаРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала