https://ria.ru/20230804/putin-1888185251.html
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе - РИА Новости, 04.08.2023
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в течение августа. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:19
2023-08-04T14:19
2023-08-04T14:31
турция
политика
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в течение августа."Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки - все проводят переговоры... думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог", - заявил Эрдоган журналистам.Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, место и сроки встречи будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887904832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, политика, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, Политика, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе
Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе