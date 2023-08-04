https://ria.ru/20230804/putin-1888185251.html

Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе

Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе - РИА Новости, 04.08.2023

Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в течение августа. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:19

2023-08-04T14:19

2023-08-04T14:31

турция

политика

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в течение августа."Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки - все проводят переговоры... думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог", - заявил Эрдоган журналистам.Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, место и сроки встречи будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887904832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, политика, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган