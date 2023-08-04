https://ria.ru/20230804/putin-1888177018.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности
Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности - РИА Новости, 04.08.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы укрепления внутренней стабильности. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:48
2023-08-04T13:48
2023-08-04T14:12
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы укрепления внутренней стабильности."Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: (директор ФСБ Александр - ред.) Бортников, (глава СВР Сергей - ред.) Нарышкин и (глава МВД Владимир - ред.) Колокольцев", - сказал президент.В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://ria.ru/20230804/putin-1888114177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, совет безопасности рф
Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопрос укрепления внутренней стабильности