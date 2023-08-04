https://ria.ru/20230804/putin-1888177018.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности

Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности - РИА Новости, 04.08.2023

Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы укрепления внутренней стабильности. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:48

2023-08-04T13:48

2023-08-04T14:12

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы укрепления внутренней стабильности."Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: (директор ФСБ Александр - ред.) Бортников, (глава СВР Сергей - ред.) Нарышкин и (глава МВД Владимир - ред.) Колокольцев", - сказал президент.В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20230804/putin-1888114177.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, совет безопасности рф