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Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности - РИА Новости, 04.08.2023
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13:48 04.08.2023 (обновлено: 14:12 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/putin-1888177018.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности
Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности - РИА Новости, 04.08.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы укрепления внутренней стабильности. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:48
2023-08-04T14:12
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы укрепления внутренней стабильности."Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: (директор ФСБ Александр - ред.) Бортников, (глава СВР Сергей - ред.) Нарышкин и (глава МВД Владимир - ред.) Колокольцев", - сказал президент.В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://ria.ru/20230804/putin-1888114177.html
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владимир путин, совет безопасности рф
Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности

Путин предложил членам Совбеза обсудить вопрос укрепления внутренней стабильности

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы укрепления внутренней стабильности.
"Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: (директор ФСБ Александр - ред.) Бортников, (глава СВР Сергей - ред.) Нарышкин и (глава МВД Владимир - ред.) Колокольцев", - сказал президент.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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