https://ria.ru/20230804/proekt-1888242435.html

В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов

В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов - РИА Новости, 04.08.2023

В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов

Глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается вновь разрешить использовать услуги юристов при досудебном... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:05

2023-08-04T17:05

2023-08-04T17:05

общество

госдума рф

кпрф

военный призыв и студенческие отсрочки

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается вновь разрешить использовать услуги юристов при досудебном обжаловании решений военкоматов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Как отмечает Останина в пояснительных материалах замена слов "полномочный представитель" на слова "законный представитель", принятая поправками к Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", лишает возможности лиц, подававших жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугой юристов. "С целью восстановления прав граждан на подачу в досудебном порядке жалобы не только лично, но и при помощи иного лица, полномочного на это в силу закона, законопроектом предлагается замена слов "законного представителя" на "полномочного представителя" в статье 35.2 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. В пояснительных материалах также отмечается, что взрослые дееспособные лица не имеют законных представителей.

https://ria.ru/20230804/proekt-1888211108.html

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общество, госдума рф, кпрф, военный призыв и студенческие отсрочки