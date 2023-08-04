https://ria.ru/20230804/proekt-1888242435.html
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов - РИА Новости, 04.08.2023
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов
Глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается вновь разрешить использовать услуги юристов при досудебном... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:05
2023-08-04T17:05
2023-08-04T17:05
общество
госдума рф
кпрф
военный призыв и студенческие отсрочки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается вновь разрешить использовать услуги юристов при досудебном обжаловании решений военкоматов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Как отмечает Останина в пояснительных материалах замена слов "полномочный представитель" на слова "законный представитель", принятая поправками к Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", лишает возможности лиц, подававших жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугой юристов. "С целью восстановления прав граждан на подачу в досудебном порядке жалобы не только лично, но и при помощи иного лица, полномочного на это в силу закона, законопроектом предлагается замена слов "законного представителя" на "полномочного представителя" в статье 35.2 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. В пояснительных материалах также отмечается, что взрослые дееспособные лица не имеют законных представителей.
https://ria.ru/20230804/proekt-1888211108.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, кпрф, военный призыв и студенческие отсрочки
Общество, Госдума РФ, КПРФ, Военный призыв и студенческие отсрочки
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов
В Госдуму внесли проект о праве юристов о досудебном обжаловании решений военкоматов
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается вновь разрешить использовать услуги юристов при досудебном обжаловании решений военкоматов, соответствующий документ
размещен в думской электронной базе.
Как отмечает Останина в пояснительных материалах замена слов "полномочный представитель" на слова "законный представитель", принятая поправками к Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", лишает возможности лиц, подававших жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугой юристов.
"С целью восстановления прав граждан на подачу в досудебном порядке жалобы не только лично, но и при помощи иного лица, полномочного на это в силу закона, законопроектом предлагается замена слов "законного представителя" на "полномочного представителя" в статье 35.2 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
В пояснительных материалах также отмечается, что взрослые дееспособные лица не имеют законных представителей.
В Госдуму внесли проект об увеличении зарплат для жителей новых регионов