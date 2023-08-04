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В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов - РИА Новости, 04.08.2023
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17:05 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/proekt-1888242435.html
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов - РИА Новости, 04.08.2023
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов
Глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается вновь разрешить использовать услуги юристов при досудебном... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:05
2023-08-04T17:05
общество
госдума рф
кпрф
военный призыв и студенческие отсрочки
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается вновь разрешить использовать услуги юристов при досудебном обжаловании решений военкоматов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Как отмечает Останина в пояснительных материалах замена слов "полномочный представитель" на слова "законный представитель", принятая поправками к Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", лишает возможности лиц, подававших жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугой юристов. "С целью восстановления прав граждан на подачу в досудебном порядке жалобы не только лично, но и при помощи иного лица, полномочного на это в силу закона, законопроектом предлагается замена слов "законного представителя" на "полномочного представителя" в статье 35.2 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. В пояснительных материалах также отмечается, что взрослые дееспособные лица не имеют законных представителей.
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РИА Новости
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общество, госдума рф, кпрф, военный призыв и студенческие отсрочки
Общество, Госдума РФ, КПРФ, Военный призыв и студенческие отсрочки
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов

В Госдуму внесли проект о праве юристов о досудебном обжаловании решений военкоматов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается вновь разрешить использовать услуги юристов при досудебном обжаловании решений военкоматов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Как отмечает Останина в пояснительных материалах замена слов "полномочный представитель" на слова "законный представитель", принятая поправками к Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", лишает возможности лиц, подававших жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугой юристов.
"С целью восстановления прав граждан на подачу в досудебном порядке жалобы не только лично, но и при помощи иного лица, полномочного на это в силу закона, законопроектом предлагается замена слов "законного представителя" на "полномочного представителя" в статье 35.2 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
В пояснительных материалах также отмечается, что взрослые дееспособные лица не имеют законных представителей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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ОбществоГосдума РФКПРФВоенный призыв и студенческие отсрочки
 
 
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