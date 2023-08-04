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Медведев рассказал, как российская экономика противостоит санкциям - РИА Новости, 04.08.2023
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19:46 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/prigovor-1888278052.html
Медведев рассказал, как российская экономика противостоит санкциям
Медведев рассказал, как российская экономика противостоит санкциям - РИА Новости, 04.08.2023
Медведев рассказал, как российская экономика противостоит санкциям
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал данные Всемирного банка, согласно которым РФ остается пятой экономикой... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:46
2023-08-04T19:46
владимирская область
россия
алексей навальный
дмитрий медведев
игнат артеменко
москва
всемирный банк
московский городской суд
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал данные Всемирного банка, согласно которым РФ остается пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, а также приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии, заявив, что так было угодно судьбе. ВВП России по паритету покупательной способности по итогам 2022 года впервые превысил 5 триллионов долларов, страна сохранила за собой пятое место в мире по этому показателю, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Мосгорсуд в пятницу приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. "Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну. Навальный получил 19 лет. Sic fata voluerunt (лат. так было угодно судьбе)", - написал Медведев. Мосгорсуд рассмотрел новое дело Навального на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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владимирская область, россия, алексей навальный, дмитрий медведев, игнат артеменко, москва, всемирный банк, московский городской суд, экономика
Владимирская область, Россия, Алексей Навальный, Дмитрий Медведев, Игнат Артеменко, Москва, Всемирный банк, Московский городской суд, Экономика
Медведев рассказал, как российская экономика противостоит санкциям

Медведев: российская экономика осталась пятой по ППС, несмотря на санкции

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал данные Всемирного банка, согласно которым РФ остается пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, а также приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии, заявив, что так было угодно судьбе.
ВВП России по паритету покупательной способности по итогам 2022 года впервые превысил 5 триллионов долларов, страна сохранила за собой пятое место в мире по этому показателю, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Мосгорсуд в пятницу приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме.
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"Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну. Навальный получил 19 лет. Sic fata voluerunt (лат. так было угодно судьбе)", - написал Медведев.
Мосгорсуд рассмотрел новое дело Навального на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
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