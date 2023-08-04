Медведев рассказал, как российская экономика противостоит санкциям
Медведев: российская экономика осталась пятой по ППС, несмотря на санкции
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал данные Всемирного банка, согласно которым РФ остается пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, а также приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии, заявив, что так было угодно судьбе.
ВВП России по паритету покупательной способности по итогам 2022 года впервые превысил 5 триллионов долларов, страна сохранила за собой пятое место в мире по этому показателю, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Мосгорсуд в пятницу приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме.
"Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну. Навальный получил 19 лет. Sic fata voluerunt (лат. так было угодно судьбе)", - написал Медведев.
Мосгорсуд рассмотрел новое дело Навального на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.