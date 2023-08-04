https://ria.ru/20230804/prigovor-1888278052.html

Медведев рассказал, как российская экономика противостоит санкциям

Медведев рассказал, как российская экономика противостоит санкциям - РИА Новости, 04.08.2023

Медведев рассказал, как российская экономика противостоит санкциям

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал данные Всемирного банка, согласно которым РФ остается пятой экономикой... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:46

2023-08-04T19:46

2023-08-04T19:46

владимирская область

россия

алексей навальный

дмитрий медведев

игнат артеменко

москва

всемирный банк

московский городской суд

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал данные Всемирного банка, согласно которым РФ остается пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, а также приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии, заявив, что так было угодно судьбе. ВВП России по паритету покупательной способности по итогам 2022 года впервые превысил 5 триллионов долларов, страна сохранила за собой пятое место в мире по этому показателю, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Мосгорсуд в пятницу приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. "Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности (данные Всемирного банка). Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну. Навальный получил 19 лет. Sic fata voluerunt (лат. так было угодно судьбе)", - написал Медведев. Мосгорсуд рассмотрел новое дело Навального на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

https://ria.ru/20230425/domogatelstva-1867582129.html

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владимирская область, россия, алексей навальный, дмитрий медведев, игнат артеменко, москва, всемирный банк, московский городской суд, экономика