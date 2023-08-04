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Орлов поручил разработать план развития для старейшего СМУ Приамурья - РИА Новости, 04.08.2023
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Амурская область
Амурская область
 
10:44 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/priamure-1888122000.html
Орлов поручил разработать план развития для старейшего СМУ Приамурья
Орлов поручил разработать план развития для старейшего СМУ Приамурья - РИА Новости, 04.08.2023
Орлов поручил разработать план развития для старейшего СМУ Приамурья
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать трехлетний план развития строительно–монтажного управления (СМУ) Райчихинска, на котором могут... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:44
2023-08-04T10:44
амурская область
райчихинск
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать трехлетний план развития строительно–монтажного управления (СМУ) Райчихинска, на котором могут производить асфальтовую смесь до 110 тонн в час, сообщает правительство региона. Глава региона посетил предприятие во время рабочей поездки в город. ООО "СМУ" занимается возведением недвижимости, а также ремонтом и содержанием дорог. "Строительно-монтажное управление постоянно развивается, имеет собственную материально-техническую базу, создает рабочие места. Его нужно развивать. Поручение минстрою и минЖКХ - просчитать объемы загрузки предприятия и составить перспективный план действия на три года. Таким предприятиям будем помогать", - сказал Орлов. Сообщается, что у предприятия есть вся необходимая материально-техническая база: автопарк строительной и специальной техники, столярный и ремонтно-механический цеха, цех по ремонту и обслуживанию техники, а также дробильно-сортировочный комплекс мощностью переработки до 400 кубических метров в час, асфальтобетонная установка мощностью до 56 тонн в час. Однако этих мощностей не хватало для потребностей региона по ремонтам дорог. В 2021 году ООО "СМУ" решило расширить производство и приобрести в лизинг новый, более мощный асфальтобетонный завод. "В связи со сложившейся ситуацией в стране и мире, поставку и установку мы смогли осуществить только сейчас. Отличие этой установки от имеющейся – в мощности, она может производить асфальтовую смесь до 110 тон в час. За одну рабочую смену можно изготовить смеси, которой хватит для укладки приблизительно одного километра автодорожного покрытия", - рассказал директор ООО "СМУ" Дмитрий Борисов. На сегодняшний день монтаж завода - на финишной прямой. Кроме этого, СМУ модернизировало дробильный комплекс и уже может производить щебень еврофракции. В планах - строительство новой линии производства бетонных изделий: дорожной плитки и дорожных бордюров.
https://ria.ru/20230615/orlov-1878302769.html
https://ria.ru/20230801/remont-1887611881.html
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райчихинск, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Райчихинск, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Орлов поручил разработать план развития для старейшего СМУ Приамурья

Губернатор Орлов поручил разработать трехлетний план развития для старейшего СМУ Приамурья

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать трехлетний план развития строительно–монтажного управления (СМУ) Райчихинска, на котором могут производить асфальтовую смесь до 110 тонн в час, сообщает правительство региона.
Глава региона посетил предприятие во время рабочей поездки в город. ООО "СМУ" занимается возведением недвижимости, а также ремонтом и содержанием дорог.
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"Строительно-монтажное управление постоянно развивается, имеет собственную материально-техническую базу, создает рабочие места. Его нужно развивать. Поручение минстрою и минЖКХ - просчитать объемы загрузки предприятия и составить перспективный план действия на три года. Таким предприятиям будем помогать", - сказал Орлов.
Сообщается, что у предприятия есть вся необходимая материально-техническая база: автопарк строительной и специальной техники, столярный и ремонтно-механический цеха, цех по ремонту и обслуживанию техники, а также дробильно-сортировочный комплекс мощностью переработки до 400 кубических метров в час, асфальтобетонная установка мощностью до 56 тонн в час. Однако этих мощностей не хватало для потребностей региона по ремонтам дорог. В 2021 году ООО "СМУ" решило расширить производство и приобрести в лизинг новый, более мощный асфальтобетонный завод.
"В связи со сложившейся ситуацией в стране и мире, поставку и установку мы смогли осуществить только сейчас. Отличие этой установки от имеющейся – в мощности, она может производить асфальтовую смесь до 110 тон в час. За одну рабочую смену можно изготовить смеси, которой хватит для укладки приблизительно одного километра автодорожного покрытия", - рассказал директор ООО "СМУ" Дмитрий Борисов.
На сегодняшний день монтаж завода - на финишной прямой. Кроме этого, СМУ модернизировало дробильный комплекс и уже может производить щебень еврофракции. В планах - строительство новой линии производства бетонных изделий: дорожной плитки и дорожных бордюров.
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