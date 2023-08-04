https://ria.ru/20230804/priamure-1888122000.html

Орлов поручил разработать план развития для старейшего СМУ Приамурья

Орлов поручил разработать план развития для старейшего СМУ Приамурья - РИА Новости, 04.08.2023

Орлов поручил разработать план развития для старейшего СМУ Приамурья

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать трехлетний план развития строительно–монтажного управления (СМУ) Райчихинска, на котором могут... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:44

2023-08-04T10:44

2023-08-04T10:44

амурская область

райчихинск

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать трехлетний план развития строительно–монтажного управления (СМУ) Райчихинска, на котором могут производить асфальтовую смесь до 110 тонн в час, сообщает правительство региона. Глава региона посетил предприятие во время рабочей поездки в город. ООО "СМУ" занимается возведением недвижимости, а также ремонтом и содержанием дорог. "Строительно-монтажное управление постоянно развивается, имеет собственную материально-техническую базу, создает рабочие места. Его нужно развивать. Поручение минстрою и минЖКХ - просчитать объемы загрузки предприятия и составить перспективный план действия на три года. Таким предприятиям будем помогать", - сказал Орлов. Сообщается, что у предприятия есть вся необходимая материально-техническая база: автопарк строительной и специальной техники, столярный и ремонтно-механический цеха, цех по ремонту и обслуживанию техники, а также дробильно-сортировочный комплекс мощностью переработки до 400 кубических метров в час, асфальтобетонная установка мощностью до 56 тонн в час. Однако этих мощностей не хватало для потребностей региона по ремонтам дорог. В 2021 году ООО "СМУ" решило расширить производство и приобрести в лизинг новый, более мощный асфальтобетонный завод. "В связи со сложившейся ситуацией в стране и мире, поставку и установку мы смогли осуществить только сейчас. Отличие этой установки от имеющейся – в мощности, она может производить асфальтовую смесь до 110 тон в час. За одну рабочую смену можно изготовить смеси, которой хватит для укладки приблизительно одного километра автодорожного покрытия", - рассказал директор ООО "СМУ" Дмитрий Борисов. На сегодняшний день монтаж завода - на финишной прямой. Кроме этого, СМУ модернизировало дробильный комплекс и уже может производить щебень еврофракции. В планах - строительство новой линии производства бетонных изделий: дорожной плитки и дорожных бордюров.

https://ria.ru/20230615/orlov-1878302769.html

https://ria.ru/20230801/remont-1887611881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

райчихинск, василий орлов (губернатор), амурская область