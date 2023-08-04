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В Днепропетровской области солнечные панели и ЛЭП получили повреждения
В Днепропетровской области солнечные панели и ЛЭП получили повреждения - РИА Новости, 04.08.2023
В Днепропетровской области солнечные панели и ЛЭП получили повреждения
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких солнечных панелей и двух линий... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T09:13
2023-08-04T09:13
2023-08-04T09:13
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких солнечных панелей и двух линий электропередач в Никополе в результате взрывов. "В городе (Никополе) повреждены несколько солнечных панелей, три газопровода и две линии электропередач. Разбиты десять хозяйственных построек, еще две - уничтожены", - написал Лысак. В свою очередь назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне взрывом повреждено здание котельни. "Ночью был обстрел города. Одно из попаданий пришлось по зданию котельной", - написал он в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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в мире, херсонская область , украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Днепропетровская область
В Днепропетровской области солнечные панели и ЛЭП получили повреждения
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении солнечных панелей и ЛЭП в Никополе