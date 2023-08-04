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Украина получила 28 миллиардов долларов помощи в 2023 году, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 04.08.2023
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18:00 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/pomosch-1888260300.html
Украина получила 28 миллиардов долларов помощи в 2023 году, заявил Шмыгаль
Украина получила 28 миллиардов долларов помощи в 2023 году, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 04.08.2023
Украина получила 28 миллиардов долларов помощи в 2023 году, заявил Шмыгаль
Украина с начала 2023 года получила 28 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:00
2023-08-04T18:00
украина
денис шмыгаль
верховная рада украины
сша
евросоюз
в мире
экономика
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Украина с начала 2023 года получила 28 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. &quot;В этом году Украина уже привлекла 28 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров. От ЕС - более 11 миллиардов долларов. От США – более 8 миллиардов долларов&quot;, - написал Шмыгаль.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет страны может быть пересмотрен в этом году, при этом власти надеются, что объемы внешнего финансирования бюджета в 2024 году будут не меньше, чем в 2023 году. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
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украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, сша, евросоюз, в мире, экономика
Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, США, Евросоюз, В мире, Экономика
Украина получила 28 миллиардов долларов помощи в 2023 году, заявил Шмыгаль

Премьер Шмыгаль: Украина получила 28 миллиардов долларов помощи от партнеров в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Украина с начала 2023 года получила 28 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
«

"В этом году Украина уже привлекла 28 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров. От ЕС - более 11 миллиардов долларов. От США – более 8 миллиардов долларов", - написал Шмыгаль.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет страны может быть пересмотрен в этом году, при этом власти надеются, что объемы внешнего финансирования бюджета в 2024 году будут не меньше, чем в 2023 году.
Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета в 2023 году направляется на оборону.
Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
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УкраинаДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныСШАЕвросоюзВ миреЭкономика
 
 
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