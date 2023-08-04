https://ria.ru/20230804/opeka-1888265849.html

Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни детей под опекой

Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни детей под опекой - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни детей под опекой

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень информации, вносимой в государственный банк данных о детях, и позволяет учитывать... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:37

2023-08-04T18:37

2023-08-04T18:37

владимир путин

общество

дети

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень информации, вносимой в государственный банк данных о детях, и позволяет учитывать информацию об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Законопроектом предусматриваются изменения в части: расширения перечня информации, вносимой в государственный банк данных о детях, для обеспечения эффективного информационного взаимодействия с ЕГИССО (Единой государственной информационной системой социального обеспечения - ред.); учета информации об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных, соблюдении опекунами или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечении сохранности их имущества, выполнении опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей", - говорилось в пояснительной записке. Законом предусматривается сокращение до одного рабочего дня срока размещения органом опеки и попечительства в государственном банке данных о детях сведений о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в свою семью.

https://ria.ru/20230730/posobie-1887231738.html

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владимир путин, общество, дети