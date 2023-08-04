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Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни детей под опекой - РИА Новости, 04.08.2023
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18:37 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/opeka-1888265849.html
Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни детей под опекой
Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни детей под опекой - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни детей под опекой
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень информации, вносимой в государственный банк данных о детях, и позволяет учитывать... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:37
2023-08-04T18:37
владимир путин
общество
дети
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень информации, вносимой в государственный банк данных о детях, и позволяет учитывать информацию об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Законопроектом предусматриваются изменения в части: расширения перечня информации, вносимой в государственный банк данных о детях, для обеспечения эффективного информационного взаимодействия с ЕГИССО (Единой государственной информационной системой социального обеспечения - ред.); учета информации об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных, соблюдении опекунами или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечении сохранности их имущества, выполнении опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей", - говорилось в пояснительной записке. Законом предусматривается сокращение до одного рабочего дня срока размещения органом опеки и попечительства в государственном банке данных о детях сведений о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в свою семью.
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владимир путин, общество, дети
Владимир Путин, Общество, Дети
Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни детей под опекой

Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни и воспитания детей под опекой

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень информации, вносимой в государственный банк данных о детях, и позволяет учитывать информацию об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Законопроектом предусматриваются изменения в части: расширения перечня информации, вносимой в государственный банк данных о детях, для обеспечения эффективного информационного взаимодействия с ЕГИССО (Единой государственной информационной системой социального обеспечения - ред.); учета информации об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных, соблюдении опекунами или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечении сохранности их имущества, выполнении опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей", - говорилось в пояснительной записке.
Законом предусматривается сокращение до одного рабочего дня срока размещения органом опеки и попечительства в государственном банке данных о детях сведений о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в свою семью.
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