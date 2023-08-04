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Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" за распространение ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 04.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:15 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/okko-1888164134.html
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" за распространение ЛГБТ-пропаганды
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" за распространение ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 04.08.2023
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" за распространение ЛГБТ-пропаганды
Приморский районный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" на 1 миллион рублей за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ, сообщает... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:15
2023-08-04T13:15
культура
санкт-петербург
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Приморский районный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" на 1 миллион рублей за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил ООО "ОККО" штраф в 1 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд объединил в одно производство три дела об административном правонарушении в отношении "ОККО". Из них следует, что в марте и апреле на платформе был установлен факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции "16+", содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений. В список попали фильмы: "Неправильное воспитание Кэмерон Пост", "Бриджит Джонс: грани разумного", "Идеальные незнакомцы", "Еще три свадьбы", "Черный лебедь", "Новые мутанты", "Английский цирюльник", "Отличница легкого поведения", "Немножко беременны", "Зильс-Мария", "Римские расставания", "Игра в имитацию", "Маленькая Италия", "Александр", "Любовь, любовь, любовь", "Семейка Тененбаум". Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
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санкт-петербург, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Новости культуры
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" за распространение ЛГБТ-пропаганды

Суд оштрафовал сервис "ОККО" на миллион рублей за распространение ЛГБТ-пропаганды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПриложение на телевизоре российского стримингового сервиса OKKO
Приложение на телевизоре российского стримингового сервиса OKKO - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Приложение на телевизоре российского стримингового сервиса OKKO. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Приморский районный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" на 1 миллион рублей за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил ООО "ОККО" штраф в 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что суд объединил в одно производство три дела об административном правонарушении в отношении "ОККО". Из них следует, что в марте и апреле на платформе был установлен факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции "16+", содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений. В список попали фильмы: "Неправильное воспитание Кэмерон Пост", "Бриджит Джонс: грани разумного", "Идеальные незнакомцы", "Еще три свадьбы", "Черный лебедь", "Новые мутанты", "Английский цирюльник", "Отличница легкого поведения", "Немножко беременны", "Зильс-Мария", "Римские расставания", "Игра в имитацию", "Маленькая Италия", "Александр", "Любовь, любовь, любовь", "Семейка Тененбаум".
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
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