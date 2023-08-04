https://ria.ru/20230804/obstrel-1888176257.html

Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках

Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках - РИА Новости, 04.08.2023

Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках

Пункт выдачи гуманитарной помощи обстрелян украинскими военными в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщила в своем телеграм-канале городская... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:45

2023-08-04T13:45

2023-08-04T13:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Пункт выдачи гуманитарной помощи обстрелян украинскими военными в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщила в своем телеграм-канале городская администрация. "В одном из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области - Алешках - ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи... К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ежедневно сотрудники Алешкинской администрации фиксируют новые разрушения от украинских обстрелов, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины