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Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/obstrel-1888176257.html
Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках
Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках
Пункт выдачи гуманитарной помощи обстрелян украинскими военными в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщила в своем телеграм-канале городская... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:45
2023-08-04T13:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Пункт выдачи гуманитарной помощи обстрелян украинскими военными в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщила в своем телеграм-канале городская администрация. "В одном из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области - Алешках - ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи... К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ежедневно сотрудники Алешкинской администрации фиксируют новые разрушения от украинских обстрелов, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках

В Алешках в Херсонской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ пункта выдачи гумпомощи

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Пункт выдачи гуманитарной помощи обстрелян украинскими военными в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщила в своем телеграм-канале городская администрация.
"В одном из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области - Алешках - ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи... К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ежедневно сотрудники Алешкинской администрации фиксируют новые разрушения от украинских обстрелов, отмечается в сообщении.
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