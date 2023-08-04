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Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках
Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках
Пункт выдачи гуманитарной помощи обстрелян украинскими военными в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщила в своем телеграм-канале городская... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:45
2023-08-04T13:45
2023-08-04T13:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Пункт выдачи гуманитарной помощи обстрелян украинскими военными в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщила в своем телеграм-канале городская администрация. "В одном из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области - Алешках - ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи... К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ежедневно сотрудники Алешкинской администрации фиксируют новые разрушения от украинских обстрелов, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках
В Алешках в Херсонской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ пункта выдачи гумпомощи