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Эрдоган напомнил о жестокости французских властей к африканцам - РИА Новости, 04.08.2023
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16:56 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/niger-1888240452.html
Эрдоган напомнил о жестокости французских властей к африканцам
Эрдоган напомнил о жестокости французских властей к африканцам - РИА Новости, 04.08.2023
Эрдоган напомнил о жестокости французских властей к африканцам
Прекращение поставок урана из Нигера во Францию можно считать возмездием за многие годы несправедливости со стороны Парижа к африканцам, заявил в пятницу... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:56
2023-08-04T16:56
в мире
нигер
франция
реджеп тайип эрдоган
переворот в нигере — 2023
турция
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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Прекращение поставок урана из Нигера во Францию можно считать возмездием за многие годы несправедливости со стороны Парижа к африканцам, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Безусловно, Франция делает это не впервые, в мировой истории известно то, что они делали в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают. Теперь же поставки золота и урана во Францию (из Нигера - ред.) полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран", - заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы. При этом Анкара, отметил Эрдоган, продолжает поддерживать хорошие отношения с африканскими странами. Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию. В Нигере находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Французская корпорация Orano присутствует в Нигере более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html
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в мире, нигер, франция, реджеп тайип эрдоган, переворот в нигере — 2023, турция
В мире, Нигер, Франция, Реджеп Тайип Эрдоган, Переворот в Нигере — 2023, Турция
Эрдоган напомнил о жестокости французских властей к африканцам

Эрдоган назвал прекращение поставок урана Нигером возмездием Франции за несправедливость

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Прекращение поставок урана из Нигера во Францию можно считать возмездием за многие годы несправедливости со стороны Парижа к африканцам, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Безусловно, Франция делает это не впервые, в мировой истории известно то, что они делали в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают. Теперь же поставки золота и урана во Францию (из Нигера - ред.) полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран", - заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы. При этом Анкара, отметил Эрдоган, продолжает поддерживать хорошие отношения с африканскими странами.
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Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.
В Нигере находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Французская корпорация Orano присутствует в Нигере более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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