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Эксперт допустил отправку США военных в Нигер - РИА Новости, 04.08.2023
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10:11 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/niger-1888113859.html
Эксперт допустил отправку США военных в Нигер
Эксперт допустил отправку США военных в Нигер - РИА Новости, 04.08.2023
Эксперт допустил отправку США военных в Нигер
Военная интервенция США в Нигер возможна, это станет прецедентом для отправки американских солдат на Украину, заявил РИА Новости главный научный сотрудник... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:11
2023-08-04T10:11
в мире
нигер
сша
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военная интервенция США в Нигер возможна, это станет прецедентом для отправки американских солдат на Украину, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Ранее свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов. "Американцы могут послать ограниченный контингент в Нигер, как они в свое время послали ограниченный контингент в Сомали. Это может быть несколько тысяч человек, и в Вашингтоне могут считать, что с военной точки зрения это может быть простая операция. И это может быть пробным камнем, прецедентом для отправки американских войск на Украину", - сказал Васильев. Он подчеркнул, что Вашингтон здесь будет учитывать в первую очередь политические факторы, а практика такого рода десантов в США давно известна и отработана. Но есть и другие перспективы, отметил эксперт. "Могут быть задействованы также войска НАТО, считая их интернациональными - по ливийскому сценарию. Тогда США были главным организатором свержения Муаммара Каддафи, но поручили это Бельгии, Франции, Канаде и другим странам. Кроме того, может быть задействована ООН: тогда в Нигер введут так называемые "голубые каски". Но этот процесс может встретить сопротивление со стороны стран Азии, Африки и Латинской Америки", - добавил Васильев. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230804/niger-1888107789.html
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
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в мире, нигер, сша, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Переворот в Нигере — 2023
Эксперт допустил отправку США военных в Нигер

Политолог Владимир Васильев допустил военную интервенцию США в Нигер

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военная интервенция США в Нигер возможна, это станет прецедентом для отправки американских солдат на Украину, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Ранее свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.
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«
"Американцы могут послать ограниченный контингент в Нигер, как они в свое время послали ограниченный контингент в Сомали. Это может быть несколько тысяч человек, и в Вашингтоне могут считать, что с военной точки зрения это может быть простая операция. И это может быть пробным камнем, прецедентом для отправки американских войск на Украину", - сказал Васильев.
Он подчеркнул, что Вашингтон здесь будет учитывать в первую очередь политические факторы, а практика такого рода десантов в США давно известна и отработана. Но есть и другие перспективы, отметил эксперт.
«
"Могут быть задействованы также войска НАТО, считая их интернациональными - по ливийскому сценарию. Тогда США были главным организатором свержения Муаммара Каддафи, но поручили это Бельгии, Франции, Канаде и другим странам. Кроме того, может быть задействована ООН: тогда в Нигер введут так называемые "голубые каски". Но этот процесс может встретить сопротивление со стороны стран Азии, Африки и Латинской Америки", - добавил Васильев.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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В миреНигерСШАПереворот в Нигере — 2023
 
 
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