Эксперт допустил отправку США военных в Нигер
Политолог Владимир Васильев допустил военную интервенцию США в Нигер
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военная интервенция США в Нигер возможна, это станет прецедентом для отправки американских солдат на Украину, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Ранее свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.
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"Американцы могут послать ограниченный контингент в Нигер, как они в свое время послали ограниченный контингент в Сомали. Это может быть несколько тысяч человек, и в Вашингтоне могут считать, что с военной точки зрения это может быть простая операция. И это может быть пробным камнем, прецедентом для отправки американских войск на Украину", - сказал Васильев.
Он подчеркнул, что Вашингтон здесь будет учитывать в первую очередь политические факторы, а практика такого рода десантов в США давно известна и отработана. Но есть и другие перспективы, отметил эксперт.
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"Могут быть задействованы также войска НАТО, считая их интернациональными - по ливийскому сценарию. Тогда США были главным организатором свержения Муаммара Каддафи, но поручили это Бельгии, Франции, Канаде и другим странам. Кроме того, может быть задействована ООН: тогда в Нигер введут так называемые "голубые каски". Но этот процесс может встретить сопротивление со стороны стран Азии, Африки и Латинской Америки", - добавил Васильев.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".