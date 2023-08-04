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Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима - РИА Новости, 04.08.2023
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17:16 04.08.2023 (обновлено: 21:04 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/navalnyy-1888244598.html
Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима
Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима - РИА Новости, 04.08.2023
Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима
Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:16
2023-08-04T21:04
происшествия
владимирская область
алексей навальный
московский городской суд
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МЕЛЕХОВО (Владимирская обл.), 4 авг — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме, сообщил корреспондент РИА Новости."Назначить Навальному наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — огласил решение судья.Мосгорсуд рассмотрел новое дело на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и других преступлениях. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима.Еще один фигурант дела — Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности и участии в экстремистском сообществе. Для него прокурор запросил десять лет колонии общего режима.Как заявил судья, Холодному назначили "восемь лет... в колонии общего режима".В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте прошлого года Лефортовский районный суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, — по итогам процесса Навальному назначили штраф 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима.
https://ria.ru/20230619/navalnyy-1879115021.html
https://ria.ru/20230425/domogatelstva-1867582129.html
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происшествия, владимирская область, алексей навальный, московский городской суд
Происшествия, Владимирская область, Алексей Навальный, Московский городской суд
Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима

Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Навальный во время оглашения по видеосвязи приговора по делу об экстремизме на выездном заседании Московского городского суда
Алексей Навальный во время оглашения по видеосвязи приговора по делу об экстремизме на выездном заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Алексей Навальный во время оглашения по видеосвязи приговора по делу об экстремизме на выездном заседании Московского городского суда
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МЕЛЕХОВО (Владимирская обл.), 4 авг — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Назначить Навальному наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — огласил решение судья.
Мосгорсуд рассмотрел новое дело на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и других преступлениях. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме
19 июня, 12:43
Еще один фигурант дела — Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности и участии в экстремистском сообществе. Для него прокурор запросил десять лет колонии общего режима.
Как заявил судья, Холодному назначили "восемь лет... в колонии общего режима".
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте прошлого года Лефортовский районный суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, — по итогам процесса Навальному назначили штраф 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима.
Глава профсоюза Альянс врачей (некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента) Анастасия Васильева у Преображенского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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ПроисшествияВладимирская областьАлексей НавальныйМосковский городской суд
 
 
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