https://ria.ru/20230804/navalnyy-1888244598.html
Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима
Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима - РИА Новости, 04.08.2023
Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима
Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:16
2023-08-04T17:16
2023-08-04T21:04
происшествия
владимирская область
алексей навальный
московский городской суд
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МЕЛЕХОВО (Владимирская обл.), 4 авг — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме, сообщил корреспондент РИА Новости."Назначить Навальному наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — огласил решение судья.Мосгорсуд рассмотрел новое дело на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и других преступлениях. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима.Еще один фигурант дела — Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности и участии в экстремистском сообществе. Для него прокурор запросил десять лет колонии общего режима.Как заявил судья, Холодному назначили "восемь лет... в колонии общего режима".В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте прошлого года Лефортовский районный суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, — по итогам процесса Навальному назначили штраф 850 тысяч рублей.В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима.
https://ria.ru/20230619/navalnyy-1879115021.html
https://ria.ru/20230425/domogatelstva-1867582129.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, алексей навальный, московский городской суд
Происшествия, Владимирская область, Алексей Навальный, Московский городской суд
Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима
Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме
МЕЛЕХОВО (Владимирская обл.), 4 авг — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Назначить Навальному наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — огласил решение судья.
Мосгорсуд
рассмотрел новое дело на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области
в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и других преступлениях. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима.
В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме
Еще один фигурант дела — Даниэль Холодный, бывший технический директор одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности и участии в экстремистском сообществе. Для него прокурор запросил десять лет колонии общего режима.
Как заявил судья, Холодному назначили "восемь лет... в колонии общего режима".
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте прошлого года Лефортовский районный суд Москвы
приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
, — по итогам процесса Навальному назначили штраф 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию № 6 строгого режима.
Врач Навального Васильева обвинила его в домогательствах