https://ria.ru/20230804/meteor-1888272061.html
Для компании "Флот Татарстана" спустили на воду второй "Метеор"
Для компании "Флот Татарстана" спустили на воду второй "Метеор" - РИА Новости, 04.08.2023
Для компании "Флот Татарстана" спустили на воду второй "Метеор"
Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", названное в честь советского татарского поэта и журналиста, военного... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:00
2023-08-04T19:00
2023-08-04T19:00
республика татарстан
зеленодольский завод имени а. м. горького
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", названное в честь советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля спущено на воду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, сообщает предприятие. "На АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" торжественно спустили и передали АО "Флот Республики Татарстан" скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", получившее наименование в честь советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля", - говорится в сообщении. Торжественная церемония закладки теплохода состоялась на предприятии 28 февраля текущего года с участием главы Татарстана Рустама Минниханова. "Муса Джалиль" – второе такое судно, построенное на Зеленодольском заводе для Татарстана. Первый "Метеор-2020", получивший наименование в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева, был передан АО "Флот Республики Татарстан" в июне 2023 года. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", разработки проектного бюро "Си Тех", обладают рядом преимуществ относительно уже существующих судов, объединяют в себе высокий уровень безопасности и комфорта, отвечают всем современным требованиям как в техническом плане, так и в соблюдении экологических стандартов. Особое внимание уделено функциональной зоне для работы и отдыха членов экипажа, а также улучшению условий для пассажиров во время выполнения рейсов. Салон на 120 пассажиров оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади. На судне также обеспечены все условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, а также с маленькими детьми. Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства региона о создании АО "Флот Республики Татарстан". Основные задачи компании - обновление речного флота, развитие речного туризма и межрегиональных пассажирских перевозок. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, общая протяженность внутренних водных путей по территории республики составляет около 1,1 тысячи километров. За навигацию 2022 года в пригородном сообщении перевезено 330 тысяч пассажиров.
https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html
https://ria.ru/20230728/tatarstan-1886765579.html
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зеленодольский завод имени а. м. горького, рустам минниханов
Республика Татарстан, Зеленодольский завод имени А. М. Горького, Рустам Минниханов
Для компании "Флот Татарстана" спустили на воду второй "Метеор"
Для компании "Флот Татарстана" спустили на воду второе пассажирское судно "Метеор"
КАЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", названное в честь советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля спущено на воду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, сообщает предприятие.
«
"На АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" торжественно спустили и передали АО "Флот Республики Татарстан" скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", получившее наименование в честь советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония закладки теплохода состоялась на предприятии 28 февраля текущего года с участием главы Татарстана Рустама Минниханова
. "Муса Джалиль" – второе такое судно, построенное на Зеленодольском заводе для Татарстана. Первый "Метеор-2020", получивший наименование в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева, был передан АО "Флот Республики Татарстан" в июне 2023 года.
Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", разработки проектного бюро "Си Тех", обладают рядом преимуществ относительно уже существующих судов, объединяют в себе высокий уровень безопасности и комфорта, отвечают всем современным требованиям как в техническом плане, так и в соблюдении экологических стандартов. Особое внимание уделено функциональной зоне для работы и отдыха членов экипажа, а также улучшению условий для пассажиров во время выполнения рейсов.
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Салон на 120 пассажиров оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади. На судне также обеспечены все условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, а также с маленькими детьми.
Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства региона о создании АО "Флот Республики Татарстан". Основные задачи компании - обновление речного флота, развитие речного туризма и межрегиональных пассажирских перевозок.
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, общая протяженность внутренних водных путей по территории республики составляет около 1,1 тысячи километров. За навигацию 2022 года в пригородном сообщении перевезено 330 тысяч пассажиров.
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