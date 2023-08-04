https://ria.ru/20230804/meteor-1888272061.html

Для компании "Флот Татарстана" спустили на воду второй "Метеор"

Для компании "Флот Татарстана" спустили на воду второй "Метеор" - РИА Новости, 04.08.2023

Для компании "Флот Татарстана" спустили на воду второй "Метеор"

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", названное в честь советского татарского поэта и журналиста, военного... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:00

2023-08-04T19:00

2023-08-04T19:00

республика татарстан

зеленодольский завод имени а. м. горького

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", названное в честь советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля спущено на воду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, сообщает предприятие. "На АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" торжественно спустили и передали АО "Флот Республики Татарстан" скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", получившее наименование в честь советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля", - говорится в сообщении. Торжественная церемония закладки теплохода состоялась на предприятии 28 февраля текущего года с участием главы Татарстана Рустама Минниханова. "Муса Джалиль" – второе такое судно, построенное на Зеленодольском заводе для Татарстана. Первый "Метеор-2020", получивший наименование в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева, был передан АО "Флот Республики Татарстан" в июне 2023 года. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор - 2020", разработки проектного бюро "Си Тех", обладают рядом преимуществ относительно уже существующих судов, объединяют в себе высокий уровень безопасности и комфорта, отвечают всем современным требованиям как в техническом плане, так и в соблюдении экологических стандартов. Особое внимание уделено функциональной зоне для работы и отдыха членов экипажа, а также улучшению условий для пассажиров во время выполнения рейсов. Салон на 120 пассажиров оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади. На судне также обеспечены все условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, а также с маленькими детьми. Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства региона о создании АО "Флот Республики Татарстан". Основные задачи компании - обновление речного флота, развитие речного туризма и межрегиональных пассажирских перевозок. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, общая протяженность внутренних водных путей по территории республики составляет около 1,1 тысячи километров. За навигацию 2022 года в пригородном сообщении перевезено 330 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html

https://ria.ru/20230728/tatarstan-1886765579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зеленодольский завод имени а. м. горького, рустам минниханов