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Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка - РИА Новости, 04.08.2023
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17:56 04.08.2023 (обновлено: 18:16 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/malchik-1888259045.html
Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка
Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка - РИА Новости, 04.08.2023
Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка
Сотрудники ГИБДД в Марий Эл вернули домой четырехлетнего мальчика, который один ушел гулять и оказался на трассе в 3 километрах от дома, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:56
2023-08-04T18:16
происшествия
гибдд мвд рф
моркинский район
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Марий Эл вернули домой четырехлетнего мальчика, который один ушел гулять и оказался на трассе в 3 километрах от дома, сообщает пресс-служба МВД по республике. Информация о ребенке, одиноко идущем вдоль дороги между селом Коркатово и деревней Шереганово в Моркинском районе, поступила сотрудникам Госавтоинспекции от проезжавшего мимо водителя. "Автоинспекторы незамедлительно выехали в указанное очевидцем место, ведь по дороге, вдоль которой шёл малыш, ездит немало машин, в том числе грузовиков и лесовозной техники, а значит, ребёнок может оказаться в опасной ситуации. Спустя несколько минут сотрудники полиции обнаружили мальчика, который неуверенно шёл по обочине, крепко сжимая в руке машинку", - говорится в сообщении. Ребенок рассказал сотрудникам полиции, как его зовут и что ему 4 года, и согласился показать дорогу до дома. "На вопрос, почему он ушёл один, малыш ответил, что бабушка с дедушкой уснули, укладывая спать его младшую сестрёнку, а ему стало скучно, поэтому он отправился гулять", - отмечается в сообщении. Ребёнок беспрепятственно вышел через калитку в заборе, прошёл один через всё село и вышел за его пределы, пройдя по трассе 3 километра. Полицейские привезли мальчика домой к моменту, когда бабушка заметила отсутствие внука.
https://ria.ru/20230602/detsad-1875698842.html
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происшествия, гибдд мвд рф, моркинский район, республика марий эл
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Моркинский район, Республика Марий Эл
Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка

В Марий Эл сотрудники ГИБДД вернули бабушке с дедушкой ушедшего из дома мальчика

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники ГИБДД. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Марий Эл вернули домой четырехлетнего мальчика, который один ушел гулять и оказался на трассе в 3 километрах от дома, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Информация о ребенке, одиноко идущем вдоль дороги между селом Коркатово и деревней Шереганово в Моркинском районе, поступила сотрудникам Госавтоинспекции от проезжавшего мимо водителя.
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"Автоинспекторы незамедлительно выехали в указанное очевидцем место, ведь по дороге, вдоль которой шёл малыш, ездит немало машин, в том числе грузовиков и лесовозной техники, а значит, ребёнок может оказаться в опасной ситуации. Спустя несколько минут сотрудники полиции обнаружили мальчика, который неуверенно шёл по обочине, крепко сжимая в руке машинку", - говорится в сообщении.
Ребенок рассказал сотрудникам полиции, как его зовут и что ему 4 года, и согласился показать дорогу до дома. "На вопрос, почему он ушёл один, малыш ответил, что бабушка с дедушкой уснули, укладывая спать его младшую сестрёнку, а ему стало скучно, поэтому он отправился гулять", - отмечается в сообщении.
Ребёнок беспрепятственно вышел через калитку в заборе, прошёл один через всё село и вышел за его пределы, пройдя по трассе 3 километра. Полицейские привезли мальчика домой к моменту, когда бабушка заметила отсутствие внука.
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ПроисшествияГИБДД МВД РФМоркинский районРеспублика Марий Эл
 
 
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