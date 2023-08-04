https://ria.ru/20230804/malchik-1888259045.html

Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка

Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка - РИА Новости, 04.08.2023

Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка

Сотрудники ГИБДД в Марий Эл вернули домой четырехлетнего мальчика, который один ушел гулять и оказался на трассе в 3 километрах от дома, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:56

2023-08-04T17:56

2023-08-04T18:16

происшествия

гибдд мвд рф

моркинский район

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Марий Эл вернули домой четырехлетнего мальчика, который один ушел гулять и оказался на трассе в 3 километрах от дома, сообщает пресс-служба МВД по республике. Информация о ребенке, одиноко идущем вдоль дороги между селом Коркатово и деревней Шереганово в Моркинском районе, поступила сотрудникам Госавтоинспекции от проезжавшего мимо водителя. "Автоинспекторы незамедлительно выехали в указанное очевидцем место, ведь по дороге, вдоль которой шёл малыш, ездит немало машин, в том числе грузовиков и лесовозной техники, а значит, ребёнок может оказаться в опасной ситуации. Спустя несколько минут сотрудники полиции обнаружили мальчика, который неуверенно шёл по обочине, крепко сжимая в руке машинку", - говорится в сообщении. Ребенок рассказал сотрудникам полиции, как его зовут и что ему 4 года, и согласился показать дорогу до дома. "На вопрос, почему он ушёл один, малыш ответил, что бабушка с дедушкой уснули, укладывая спать его младшую сестрёнку, а ему стало скучно, поэтому он отправился гулять", - отмечается в сообщении. Ребёнок беспрепятственно вышел через калитку в заборе, прошёл один через всё село и вышел за его пределы, пройдя по трассе 3 километра. Полицейские привезли мальчика домой к моменту, когда бабушка заметила отсутствие внука.

https://ria.ru/20230602/detsad-1875698842.html

https://ria.ru/20220111/volgograd-1767351194.html

моркинский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, гибдд мвд рф, моркинский район, республика марий эл