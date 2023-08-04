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В Китае впервые за девять лет казнили южнокорейского наркодилера - РИА Новости, 04.08.2023
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12:58 04.08.2023 (обновлено: 13:02 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/kazn-1888161223.html
В Китае впервые за девять лет казнили южнокорейского наркодилера
В Китае впервые за девять лет казнили южнокорейского наркодилера - РИА Новости, 04.08.2023
В Китае впервые за девять лет казнили южнокорейского наркодилера
Китайские власти впервые с 2014 года привели в исполнение смертный приговор в отношении гражданина Южной Кореи, обвинявшегося в распространении наркотиков,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:58
2023-08-04T13:02
в мире
китай
южная корея
сеул
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китайские власти впервые с 2014 года привели в исполнение смертный приговор в отношении гражданина Южной Кореи, обвинявшегося в распространении наркотиков, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского министерства иностранных дел. "Мы получили извещение о том, что в отношении нашего гражданина, который в Китае был приговорен к смертной казни по обвинению в продаже наркотиков, сегодня был приведён в исполнение смертный приговор", - заявил чиновник. Он выразил сожаление в связи с тем, что китайские власти приняли такое решение, несмотря на неоднократные просьбы южнокорейского правительства пересмотреть вердикт или отложить его исполнение по гуманитарным соображениям. При этом китайская сторона заранее уведомила Сеул по дипломатическим каналам, что гражданин вскоре будет казнён, и по словам чиновника, данный инцидент не скажется на двусторонних отношениях с Китаем. По данным агентства, южнокорейский гражданин был задержан по подозрению в продаже 5 килограммов метамфетамина еще в 2014 году. Спустя 5 лет по его делу суд вынес решение о смертной казни, которое было впоследствии подтверждено судом второй инстанции, и Верховным народным судом КНР. Это уже шестой южнокореец, казненный в Китае: один человек был казнен в 2004 году за убийство, остальные получили смертельные приговоры за распространение наркотиков и были казнены в 2001-м и 2014-м годах. В КНР за контрабанду, продажу, перевозку или производство более 1 килограмма опиума, а также более 50 граммов метамфетамина или героина предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение, которое может быть заменено на тюремный срок свыше 15 лет.
https://ria.ru/20230714/vospitatelnitsa-1884225602.html
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китай
южная корея
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в мире, китай, южная корея, сеул
В мире, Китай, Южная Корея, Сеул
В Китае впервые за девять лет казнили южнокорейского наркодилера

В Китае впервые за девять лет казнили южнокорейца по обвинению в продаже наркотиков

© AP Photo / Mark SchiefelbeinНа улице в Пекине
На улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
На улице в Пекине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китайские власти впервые с 2014 года привели в исполнение смертный приговор в отношении гражданина Южной Кореи, обвинявшегося в распространении наркотиков, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского министерства иностранных дел.
"Мы получили извещение о том, что в отношении нашего гражданина, который в Китае был приговорен к смертной казни по обвинению в продаже наркотиков, сегодня был приведён в исполнение смертный приговор", - заявил чиновник.
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Он выразил сожаление в связи с тем, что китайские власти приняли такое решение, несмотря на неоднократные просьбы южнокорейского правительства пересмотреть вердикт или отложить его исполнение по гуманитарным соображениям. При этом китайская сторона заранее уведомила Сеул по дипломатическим каналам, что гражданин вскоре будет казнён, и по словам чиновника, данный инцидент не скажется на двусторонних отношениях с Китаем.
По данным агентства, южнокорейский гражданин был задержан по подозрению в продаже 5 килограммов метамфетамина еще в 2014 году. Спустя 5 лет по его делу суд вынес решение о смертной казни, которое было впоследствии подтверждено судом второй инстанции, и Верховным народным судом КНР.
Это уже шестой южнокореец, казненный в Китае: один человек был казнен в 2004 году за убийство, остальные получили смертельные приговоры за распространение наркотиков и были казнены в 2001-м и 2014-м годах.
В КНР за контрабанду, продажу, перевозку или производство более 1 килограмма опиума, а также более 50 граммов метамфетамина или героина предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение, которое может быть заменено на тюремный срок свыше 15 лет.
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