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В Китае впервые за девять лет казнили южнокорейского наркодилера

В Китае впервые за девять лет казнили южнокорейского наркодилера - РИА Новости, 04.08.2023

В Китае впервые за девять лет казнили южнокорейского наркодилера

Китайские власти впервые с 2014 года привели в исполнение смертный приговор в отношении гражданина Южной Кореи, обвинявшегося в распространении наркотиков,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:58

2023-08-04T12:58

2023-08-04T13:02

в мире

китай

южная корея

сеул

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китайские власти впервые с 2014 года привели в исполнение смертный приговор в отношении гражданина Южной Кореи, обвинявшегося в распространении наркотиков, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского министерства иностранных дел. "Мы получили извещение о том, что в отношении нашего гражданина, который в Китае был приговорен к смертной казни по обвинению в продаже наркотиков, сегодня был приведён в исполнение смертный приговор", - заявил чиновник. Он выразил сожаление в связи с тем, что китайские власти приняли такое решение, несмотря на неоднократные просьбы южнокорейского правительства пересмотреть вердикт или отложить его исполнение по гуманитарным соображениям. При этом китайская сторона заранее уведомила Сеул по дипломатическим каналам, что гражданин вскоре будет казнён, и по словам чиновника, данный инцидент не скажется на двусторонних отношениях с Китаем. По данным агентства, южнокорейский гражданин был задержан по подозрению в продаже 5 килограммов метамфетамина еще в 2014 году. Спустя 5 лет по его делу суд вынес решение о смертной казни, которое было впоследствии подтверждено судом второй инстанции, и Верховным народным судом КНР. Это уже шестой южнокореец, казненный в Китае: один человек был казнен в 2004 году за убийство, остальные получили смертельные приговоры за распространение наркотиков и были казнены в 2001-м и 2014-м годах. В КНР за контрабанду, продажу, перевозку или производство более 1 килограмма опиума, а также более 50 граммов метамфетамина или героина предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение, которое может быть заменено на тюремный срок свыше 15 лет.

https://ria.ru/20230714/vospitatelnitsa-1884225602.html

https://ria.ru/20230728/singapur-1886761736.html

китай

южная корея

сеул

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, южная корея, сеул