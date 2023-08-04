Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй приедет в Джидду на заседание по украинскому вопросу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСпецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй. Архивное фото
ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, заявил в пятницу МИД Китая.
"По приглашению Королевства Саудовской Аравии специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в международном заседании по вопросам Украины. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Как пишет газета Financial Times, на встречу также был приглашен Китай. Отмечается, что участие Пекина "будет победой как для украинцев, так и для саудитов".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.