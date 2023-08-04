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Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/dzhidda-1888222735.html
Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде
Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде - РИА Новости, 04.08.2023
Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, заявил в пятницу МИД Китая. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:02
2023-08-04T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
саудовская аравия
украина
китай
ли хуэй
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, заявил в пятницу МИД Китая. "По приглашению Королевства Саудовской Аравии специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в международном заседании по вопросам Украины. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении на сайте МИД. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Как пишет газета Financial Times, на встречу также был приглашен Китай. Отмечается, что участие Пекина "будет победой как для украинцев, так и для саудитов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888109113.html
https://ria.ru/20230801/meksika-1887492512.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, украина, китай, ли хуэй, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Саудовская Аравия, Украина, Китай, Ли Хуэй, Ситуация в ДНР и ЛНР
Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй приедет в Джидду на заседание по украинскому вопросу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСпецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, заявил в пятницу МИД Китая.
"По приглашению Королевства Саудовской Аравии специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в международном заседании по вопросам Украины. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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09:32
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Как пишет газета Financial Times, на встречу также был приглашен Китай. Отмечается, что участие Пекина "будет победой как для украинцев, так и для саудитов".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСаудовская АравияУкраинаКитайЛи ХуэйСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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