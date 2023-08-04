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Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде

Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде - РИА Новости, 04.08.2023

Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, заявил в пятницу МИД Китая. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:02

2023-08-04T16:02

2023-08-04T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

саудовская аравия

украина

китай

ли хуэй

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, заявил в пятницу МИД Китая. "По приглашению Королевства Саудовской Аравии специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в международном заседании по вопросам Украины. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении на сайте МИД. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Как пишет газета Financial Times, на встречу также был приглашен Китай. Отмечается, что участие Пекина "будет победой как для украинцев, так и для саудитов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888109113.html

https://ria.ru/20230801/meksika-1887492512.html

саудовская аравия

украина

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, саудовская аравия, украина, китай, ли хуэй, ситуация в днр и лнр