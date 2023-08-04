https://ria.ru/20230804/dontsova-1888033081.html
Донцова рассказала о жутком состоянии Корчевникова перед операцией
Донцова рассказала о жутком состоянии Корчевникова перед операцией - РИА Новости, 04.08.2023
Донцова рассказала о жутком состоянии Корчевникова перед операцией
Писательница Дарья Донцова стала гостьей программы "Жизнь и судьба". В эфире она вспомнила, как однажды получила в соцсетях сообщение с фото ведущим Борисом... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:27
2023-08-04T12:27
2023-08-04T13:25
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Писательница Дарья Донцова стала гостьей программы "Жизнь и судьба". В эфире она вспомнила, как однажды получила в соцсетях сообщение с фото ведущим Борисом Корчевниковым и душераздирающую подпись."Я жив. Помолись за меня". Такие слова сопровождали послание", — рассказала Донцова. Она добавила, что не сразу поняла, кто просит ее о помощи. На снимке был забинтованный мужчина, в котором позже она узнала Кочевников. "Не узнала этого человека. Он был весь забинтованный… И вдруг я понимаю, что это Боря Корчевников. Это было накануне одной из его операций… Так страшно было его таким увидеть, честно скажу", — едва сдерживая слезы призналась 71-летняя Донцова.Как выяснилось, у телеведущего и писательницы очень близкие и дружеские отношения. В непростые жизненные периоды они всегда поддерживали друг друга. В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. У него был тяжелый восстановительный период и долгая реабилитация.
https://ria.ru/20220221/dontsova-1774057386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Дарья Донцова, Борис Корчевников, Рак, Онкология, звезды, Знаменитости
Донцова рассказала о жутком состоянии Корчевникова перед операцией
"Страшно было": Донцова вспомнила, как выглядел Корчевников перед операцией