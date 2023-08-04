https://ria.ru/20230804/dontsova-1888033081.html

Донцова рассказала о жутком состоянии Корчевникова перед операцией

Донцова рассказала о жутком состоянии Корчевникова перед операцией - РИА Новости, 04.08.2023

Донцова рассказала о жутком состоянии Корчевникова перед операцией

Писательница Дарья Донцова стала гостьей программы "Жизнь и судьба". В эфире она вспомнила, как однажды получила в соцсетях сообщение с фото ведущим Борисом... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:27

2023-08-04T12:27

2023-08-04T13:25

шоубиз

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

дарья донцова

борис корчевников

рак

онкология

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431936_0:139:2000:1264_1920x0_80_0_0_6f85eeaa7a60297e3f6704de99fd8443.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Писательница Дарья Донцова стала гостьей программы "Жизнь и судьба". В эфире она вспомнила, как однажды получила в соцсетях сообщение с фото ведущим Борисом Корчевниковым и душераздирающую подпись."Я жив. Помолись за меня". Такие слова сопровождали послание", — рассказала Донцова. Она добавила, что не сразу поняла, кто просит ее о помощи. На снимке был забинтованный мужчина, в котором позже она узнала Кочевников. "Не узнала этого человека. Он был весь забинтованный… И вдруг я понимаю, что это Боря Корчевников. Это было накануне одной из его операций… Так страшно было его таким увидеть, честно скажу", — едва сдерживая слезы призналась 71-летняя Донцова.Как выяснилось, у телеведущего и писательницы очень близкие и дружеские отношения. В непростые жизненные периоды они всегда поддерживали друг друга. В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. У него был тяжелый восстановительный период и долгая реабилитация.

https://ria.ru/20220221/dontsova-1774057386.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, дарья донцова, борис корчевников, рак, онкология, звезды, знаменитости