https://ria.ru/20200916/korchevnikov-1577294160.html
Корчевников рассказал о своей болезни
Телеведущий Борис Корчевников высказался в эфире телеканала "Россия 1" о своей болезни. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T03:43
2020-09-16T03:43
2020-09-16T14:21
россия
борис корчевников
кира прошутинская
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Корчевников</a> высказался в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>" о своей болезни.В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших у артиста проблемах со здоровьем.В эфире программы, которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер <a href="http://ria.ru/person_Kira_Proshutinskaja/" target="_blank" data-auto="true">Кира Прошутинская</a>, которая смогла победить онкологию, затронула тему болезней.Корчевников, отвечая на вопрос Прошутинской о том, что думал во время лечения от недуга, признался, что чувствовал тогда бессилие. "(Было. — Прим. ред.) понимание того, что ты очень слаб на самом деле и только кажешься себе сильным", — рассказал телеведущий.
https://ria.ru/20200910/rak-1576955236.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис корчевников, кира прошутинская, общество