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https://ria.ru/20200916/korchevnikov-1577294160.html
Корчевников рассказал о своей болезни
Телеведущий Борис Корчевников высказался в эфире телеканала "Россия 1" о своей болезни. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T03:43
2020-09-16T14:21
россия
борис корчевников
кира прошутинская
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Корчевников</a> высказался в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>" о своей болезни.В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших у артиста проблемах со здоровьем.В эфире программы, которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер <a href="http://ria.ru/person_Kira_Proshutinskaja/" target="_blank" data-auto="true">Кира Прошутинская</a>, которая смогла победить онкологию, затронула тему болезней.Корчевников, отвечая на вопрос Прошутинской о том, что думал во время лечения от недуга, признался, что чувствовал тогда бессилие. "(Было. — Прим. ред.) понимание того, что ты очень слаб на самом деле и только кажешься себе сильным", — рассказал телеведущий.
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россия, борис корчевников, кира прошутинская, общество

Корчевников рассказал о своей болезни

03:43 16.09.2020 (обновлено: 14:21 16.09.2020)
38394
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Борис Корчевников. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников высказался в эфире телеканала "Россия 1" о своей болезни.
В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших у артиста проблемах со здоровьем.
В эфире программы, которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, которая смогла победить онкологию, затронула тему болезней.
Корчевников, отвечая на вопрос Прошутинской о том, что думал во время лечения от недуга, признался, что чувствовал тогда бессилие. "(Было. — Прим. ред.) понимание того, что ты очень слаб на самом деле и только кажешься себе сильным", — рассказал телеведущий.
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 08:00РИА Наука
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РоссияБорис КорчевниковКира ПрошутинскаяОбщество
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