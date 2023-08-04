https://ria.ru/20230804/dezertiry-1888103126.html

В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции

В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции - РИА Новости, 04.08.2023

В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции

Дезертиры из числа украинских военных погибли в попытке оставить позиции в районе села Терны на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:44

2023-08-04T08:44

2023-08-04T08:44

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лиманский район

андрей марочко

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Дезертиры из числа украинских военных погибли в попытке оставить позиции в районе села Терны на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе огневого воздействия нашими войсками на одну из позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Терны противник понес значительные потери и попытался покинуть свои позиции", - сообщил агентству Марочко. Он отметил, что оставление позиций явно не было согласовано с вышестоящим командованием, так как с ближайшего украинского опорного пункта по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия. "Данный факт вынудил боевиков, численностью до отделения, изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки (село в Лиманском районе ЛНР – ред.), они были уничтожены нашей артиллерией", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html

луганская народная республика

лиманский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, лиманский район, андрей марочко, вооруженные силы украины