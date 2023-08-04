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В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции
В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции - РИА Новости, 04.08.2023
В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции
Дезертиры из числа украинских военных погибли в попытке оставить позиции в районе села Терны на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:44
2023-08-04T08:44
2023-08-04T08:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лиманский район
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Дезертиры из числа украинских военных погибли в попытке оставить позиции в районе села Терны на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе огневого воздействия нашими войсками на одну из позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Терны противник понес значительные потери и попытался покинуть свои позиции", - сообщил агентству Марочко. Он отметил, что оставление позиций явно не было согласовано с вышестоящим командованием, так как с ближайшего украинского опорного пункта по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия. "Данный факт вынудил боевиков, численностью до отделения, изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки (село в Лиманском районе ЛНР – ред.), они были уничтожены нашей артиллерией", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
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луганская народная республика, лиманский район, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лиманский район, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции
Марочко: дезертиры из ВСУ погибли, пытаясь оставить позиции на Краснолиманском направлении