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В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:44 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/dezertiry-1888103126.html
В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции
В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции - РИА Новости, 04.08.2023
В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции
Дезертиры из числа украинских военных погибли в попытке оставить позиции в районе села Терны на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:44
2023-08-04T08:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лиманский район
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Дезертиры из числа украинских военных погибли в попытке оставить позиции в районе села Терны на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе огневого воздействия нашими войсками на одну из позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Терны противник понес значительные потери и попытался покинуть свои позиции", - сообщил агентству Марочко. Он отметил, что оставление позиций явно не было согласовано с вышестоящим командованием, так как с ближайшего украинского опорного пункта по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия. "Данный факт вынудил боевиков, численностью до отделения, изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки (село в Лиманском районе ЛНР – ред.), они были уничтожены нашей артиллерией", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
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луганская народная республика, лиманский район, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лиманский район, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции

Марочко: дезертиры из ВСУ погибли, пытаясь оставить позиции на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Дезертиры из числа украинских военных погибли в попытке оставить позиции в районе села Терны на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе огневого воздействия нашими войсками на одну из позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Терны противник понес значительные потери и попытался покинуть свои позиции", - сообщил агентству Марочко.
Он отметил, что оставление позиций явно не было согласовано с вышестоящим командованием, так как с ближайшего украинского опорного пункта по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия.
«
"Данный факт вынудил боевиков, численностью до отделения, изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки (село в Лиманском районе ЛНР – ред.), они были уничтожены нашей артиллерией", - рассказал Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛиманский районАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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