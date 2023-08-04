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Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП - РИА Новости, 04.08.2023
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
Командующий группировкой российских Вооружённых Сил "Центр" Андрей Мордвичев показал главе Минобороны Сергею Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T07:47
2023-08-04T07:47
2023-08-04T07:50
специальная военная операция на украине
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андрей мордвичев
безопасность
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Командующий группировкой российских Вооружённых Сил "Центр" Андрей Мордвичев показал главе Минобороны Сергею Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90, сообщили в ведомстве. "Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90", — рассказали в министерстве. Эту машину бросили отступающие украинские военнослужащие, после того как в БМП произошло попадание из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. "В ходе осмотра трофейной техники генерал-лейтенант Андрей Мордвичев обратил внимание министра обороны Российской Федерации на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий", — добавили в Минобороны. Другой недостаток шведской бронемашины, поступившей на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, заключается в низком темпе стрельбы, — она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин нет комплекса управляемого вооружения, а из-за высокого силуэта они обладают низкой живучестью.
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888099103.html
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россия, украина, сергей шойгу, андрей мордвичев, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Андрей Мордвичев, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП CV-90
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Командующий группировкой российских Вооружённых Сил "Центр" Андрей Мордвичев показал главе Минобороны Сергею Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90, сообщили в ведомстве.
"Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90", — рассказали в министерстве.
Эту машину бросили отступающие украинские военнослужащие, после того как в БМП произошло попадание из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.
"В ходе осмотра трофейной техники генерал-лейтенант Андрей Мордвичев обратил внимание министра обороны Российской Федерации на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий", — добавили в Минобороны.
Другой недостаток шведской бронемашины, поступившей на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, заключается в низком темпе стрельбы, — она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. Кроме того, у поставленных Украине
шведских бронемашин нет комплекса управляемого вооружения, а из-за высокого силуэта они обладают низкой живучестью.
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