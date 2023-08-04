https://ria.ru/20230804/bmp-1888099338.html

Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП

Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП - РИА Новости, 04.08.2023

Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП

Командующий группировкой российских Вооружённых Сил "Центр" Андрей Мордвичев показал главе Минобороны Сергею Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T07:47

2023-08-04T07:47

2023-08-04T07:50

специальная военная операция на украине

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украина

сергей шойгу

андрей мордвичев

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Командующий группировкой российских Вооружённых Сил "Центр" Андрей Мордвичев показал главе Минобороны Сергею Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90, сообщили в ведомстве. "Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90", — рассказали в министерстве. Эту машину бросили отступающие украинские военнослужащие, после того как в БМП произошло попадание из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. "В ходе осмотра трофейной техники генерал-лейтенант Андрей Мордвичев обратил внимание министра обороны Российской Федерации на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий", — добавили в Минобороны. Другой недостаток шведской бронемашины, поступившей на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, заключается в низком темпе стрельбы, — она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин нет комплекса управляемого вооружения, а из-за высокого силуэта они обладают низкой живучестью.

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888099103.html

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россия, украина, сергей шойгу, андрей мордвичев, безопасность, вооруженные силы рф