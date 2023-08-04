https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

Россия выигрывает войну беспилотников

Россия выигрывает войну беспилотников - РИА Новости, 04.08.2023

Россия выигрывает войну беспилотников

Парадокс террористической деятельности в том, что в инфополе она всегда успешна. Спецслужбы могут предотвратить девяносто девять терактов из ста, но эти новости РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:01

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

москва

вооруженные силы украины

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_d235b792db36030dc1942916d2a7c631.jpg

Парадокс террористической деятельности в том, что в инфополе она всегда успешна. Спецслужбы могут предотвратить девяносто девять терактов из ста, но эти новости общественность просто проигнорирует. Однако если сотый теракт все-таки произойдет, публика, блогеры и СМИ поднимут хайп, и по крайней мере в инфополе диверсия свои плоды принесет.Так и с украинскими беспилотниками. Каждый день в рутинном порядке проходят новости о том, что наши спецы обезвредили и уничтожили очередные дроны из Незалежной. Вот только что семь "птичек" сбили в Калужской области.Это наглядное свидетельство того, что Россия без паники и очень быстро научилась обезвреживать террористические подарки от наших небратьев. Но никакого информационного ажиотажа вокруг этой прекрасной новости нет. Позитив вообще не приносит лайков и просмотров — это давно известная деформация инфополя.Именно на это и бьют украинские террористы. Когда хоть один беспилотник — пускай обезвреженный и не представляющий опасности — долетает до цели, в Незалежной начинается форменное бурление патриотизма. А если удается попасть в какое-нибудь знаковое здание — например, в бизнес-квартале "Москва-Сити", — это просто перемога из перемог.Есть ли какой-нибудь военный смысл в атаках беспилотников на наши мирные города? Вообще-то, он минимален. Да, приходится усиленно работать нашим спасателям и спецслужбам. Однако украинские кол-центры уже столько раз "минировали" наши общественные здания, что к усиленному режиму все привыкли задолго до начала СВО. Смешно рассчитывать, что разбитые окна в московской высотке как-то помогут ВСУ избежать разгрома на фронте. Спойлер: это так не работает.Атаки на знаковые здания типа того же комплекса "Москва-Сити" создают шикарный инфоповод и позволяют всем западным газетам поместить на первые полосы фотографии разбитых окон с соответствующими апокалиптическими заголовками. Но эта история — просто часть западной пропаганды, и воздействует она исключительно на западных обывателей.В первое время украинские дроны могли иметь какой-то психологический эффект на наших людей. Однако "человек (по мнению русского классика) ко всему привыкает", и новые прилеты уже встречаются публикой с равнодушием.Еще важнее то, что противник решительно недооценивает упрямство и стойкость нашего народа. "Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно", — сказал когда-то поэт про наших предков. Эта генетическая смелость никуда не девается и абсолютно не знает классовых и сословных различий. Хипстер из комплекса "Москва-Сити" в данном плане отнюдь не отличается от футбольного фаната, добровольно поехавшего на передок.Есть известная фотография Дмитрия Шостаковича, обезвреживающего немецкие зажигалки на крыше дома в Ленинграде. Эту фоточку стоит внимательно рассмотреть тем западным кураторам киевской хунты, которые думают, что их теракты посеют рознь в нашем обществе. Расчет ведь у Запада был на то, что избалованная публика, проживающая в центре Москвы, начнет возмущаться, качать права, заниматься пораженчеством. Однако расчет этот не оправдался. Опасность не разъединяет — она цементирует наше общество, отменяя за ненадобностью всю сословную рознь.Шостакович в очочках и пожарном шлеме, классический хипстер советской эпохи, — прекрасный символ этого народного единения. Неслучайно, кстати, что сегодня на полях СВО поразительный героизм проявляют наши анимешники, хотя, казалось бы, где аниме и где война?Имитационный характер засылки дронов открыто признают западные спонсоры украинского терроризма. Financial Times считает эти атаки "моделирующими операциями" — событиями, которые призваны не столько нанести реальный вред, сколько отвлечь врага и взбаламутить общественное мнение.Как видим, западные хозяева отлично понимают, что дрон-налеты для киевской администрации — просто средство отчитаться перед кураторами: вот, мол, как браво мы сражаемся с Россией. А то на фронте успехов у ВСУ как не было, так и нет, хоть убейся.Конечно, опасность от деятельности украинских террористов не стоит преуменьшать. Возможно, в Киеве пытаются использовать дроны для разведдеятельности, чтобы изучать воздушную оборону Москвы и других крупных городов. С беспилотников можно сбрасывать отнюдь не только взрывчатку, но и химическое, биологическое оружие, и все эти возможности нашим спецслужбам предстоит исследовать.Массированный единовременный налет дронов в день голосования или в любую другую важную дату тоже способен создать множество проблем. В краткосрочной перспективе это снижает стоимость аренды, создает экономические трудности. Однако все эти проблемы мы будем решать по мере поступления так же спокойно и успешно, как решали до сих пор.По сути же, налеты дронов — просто жест отчаяния со стороны Украины. Дело в том, что если год назад противник достаточно успешно применял беспилотники на поле боя, то теперь эта тема закрыта. Помните вундерваффе под названием "Байрактар"? В честь него на Украине называли детей и возлагали множество надежд. Сегодня, как пишет Business Insider, этих беспилотников у ВСУ практически не осталось: "Россия так усовершенствовала средства радиоэлектронной борьбы, что успешно приземляет и уничтожает большинство дронов". В переводе на русский это означает, что Россия выигрывает войну беспилотников. Причем не у фантомной Украины, а у коллективного Запада — именно там создаются все технологии и стратегии войны дронов. Боюсь, впрочем, эта новость слишком хороша, чтобы стать популярной.

https://ria.ru/20230803/bespilotnik-1887924107.html

https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887902816.html

https://ria.ru/20230803/pvo-1887972795.html

https://ria.ru/20230802/reaktsiya-1887741723.html

https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887501065.html

https://ria.ru/20230728/bespilotnik-1886757017.html

https://ria.ru/20230801/rossiya-1887629163.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

технологии, россия, украина, москва, вооруженные силы украины, аналитика