https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887901394.html

В Калужской области сбили шесть беспилотников

В Калужской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 03.08.2023

В Калужской области сбили шесть беспилотников

Шесть беспилотников сбито силами системы противовоздушной обороны при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:34

2023-08-03T08:34

2023-08-03T08:39

специальная военная операция на украине

калужская область

происшествия

владислав шапша

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БЕЛГОРОД, 3 авг – РИА Новости. Шесть беспилотников сбито силами системы противовоздушной обороны при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернаторОн уточнил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230802/bespilotnik-1887878679.html

калужская область

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калужская область, происшествия, владислав шапша