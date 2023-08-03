https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887901394.html
В Калужской области сбили шесть беспилотников
В Калужской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 03.08.2023
В Калужской области сбили шесть беспилотников
Шесть беспилотников сбито силами системы противовоздушной обороны при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:34
2023-08-03T08:34
2023-08-03T08:39
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
владислав шапша
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БЕЛГОРОД, 3 авг – РИА Новости. Шесть беспилотников сбито силами системы противовоздушной обороны при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернаторОн уточнил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230802/bespilotnik-1887878679.html
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калужская область, происшествия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша
В Калужской области сбили шесть беспилотников
Калужский губернатор Шапша сообщил о шести сбитых силами ПВО беспилотниках