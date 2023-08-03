Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 03.08.2023 (обновлено: 08:39 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887901394.html
В Калужской области сбили шесть беспилотников
В Калужской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 03.08.2023
В Калужской области сбили шесть беспилотников
Шесть беспилотников сбито силами системы противовоздушной обороны при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:34
2023-08-03T08:39
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg
БЕЛГОРОД, 3 авг – РИА Новости. Шесть беспилотников сбито силами системы противовоздушной обороны при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернаторОн уточнил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230802/bespilotnik-1887878679.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54952de9ee40b2bb67ea11c813e5068b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, происшествия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша
В Калужской области сбили шесть беспилотников

Калужский губернатор Шапша сообщил о шести сбитых силами ПВО беспилотниках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 авг – РИА Новости. Шесть беспилотников сбито силами системы противовоздушной обороны при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор
Он уточнил, что на месте работают оперативные службы.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Белгородской области сработала система ПВО
Вчера, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьПроисшествияВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала