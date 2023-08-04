https://ria.ru/20230804/afrika-1888125306.html

Кремль опубликовал текст заявления по Украине по итогам саммита с Африкой

Кремль опубликовал текст заявления по Украине по итогам саммита с Африкой - РИА Новости, 04.08.2023

Кремль опубликовал текст заявления по Украине по итогам саммита с Африкой

Текст совместного заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидеров семи стран, представлявших Африканскую мирную инициативу, опубликован РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:55

2023-08-04T10:55

2023-08-04T14:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Текст совместного заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидеров семи стран, представлявших Африканскую мирную инициативу, опубликован на сайте Кремля. В документе выражен призыв предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Кроме того, там отмечается прогресс по предложениям о гуманитарных вопросах, в частности, правах детей в зоне боевых действий на Украине и обмене пленными. Эти темы обсуждали дважды — на первой встрече 17 июня, а также на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге 28 июля.Африканская мирная инициатива по Украине состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.Комментируя положения программы, Путин назвал часть пунктов труднореализуемыми. Например, о прекращении огня. Президент заметил, что Украина развивает крупномасштабное стратегическое наступление. Россия же, по его словам, "не может прекратить огонь, когда на нас наступают", поэтому с такими предложениями надо обращаться не к ней.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Из-за невыполнения этих пунктов Москва объявила об отказе продлевать действие соглашения.

https://ria.ru/20230731/afrika-1887336850.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, африка, владимир путин, форум "россия — африка", ситуация в днр и лнр