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Кремль опубликовал текст заявления по Украине по итогам саммита с Африкой - РИА Новости, 04.08.2023
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10:55 04.08.2023 (обновлено: 14:31 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/afrika-1888125306.html
Кремль опубликовал текст заявления по Украине по итогам саммита с Африкой
Кремль опубликовал текст заявления по Украине по итогам саммита с Африкой - РИА Новости, 04.08.2023
Кремль опубликовал текст заявления по Украине по итогам саммита с Африкой
Текст совместного заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидеров семи стран, представлявших Африканскую мирную инициативу, опубликован РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:55
2023-08-04T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
африка
владимир путин
форум "россия — африка"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Текст совместного заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидеров семи стран, представлявших Африканскую мирную инициативу, опубликован на сайте Кремля. В документе выражен призыв предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Кроме того, там отмечается прогресс по предложениям о гуманитарных вопросах, в частности, правах детей в зоне боевых действий на Украине и обмене пленными. Эти темы обсуждали дважды — на первой встрече 17 июня, а также на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге 28 июля.Африканская мирная инициатива по Украине состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.Комментируя положения программы, Путин назвал часть пунктов труднореализуемыми. Например, о прекращении огня. Президент заметил, что Украина развивает крупномасштабное стратегическое наступление. Россия же, по его словам, "не может прекратить огонь, когда на нас наступают", поэтому с такими предложениями надо обращаться не к ней.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Из-за невыполнения этих пунктов Москва объявила об отказе продлевать действие соглашения.
https://ria.ru/20230731/afrika-1887336850.html
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в мире, украина, россия, африка, владимир путин, форум "россия — африка", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Африка, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Ситуация в ДНР и ЛНР
Кремль опубликовал текст заявления по Украине по итогам саммита с Африкой

Кремль опубликовал текст совместного заявления по итогам встречи Путина и лидеров Африки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед президента России Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед президента России Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед президента России Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Текст совместного заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидеров семи стран, представлявших Африканскую мирную инициативу, опубликован на сайте Кремля.
В документе выражен призыв предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Кроме того, там отмечается прогресс по предложениям о гуманитарных вопросах, в частности, правах детей в зоне боевых действий на Украине и обмене пленными. Эти темы обсуждали дважды — на первой встрече 17 июня, а также на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге 28 июля.
© Официальный сайт Президента РоссииСовместное заявление по итогам встречи между Президентом Российской Федерации и лидерами Африканской мирной инициативы
Совместное заявление по итогам встречи между Президентом Российской Федерации и лидерами Африканской мирной инициативы
© Официальный сайт Президента России
Совместное заявление по итогам встречи между Президентом Российской Федерации и лидерами Африканской мирной инициативы
Африканская мирная инициатива по Украине состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Комментируя положения программы, Путин назвал часть пунктов труднореализуемыми. Например, о прекращении огня. Президент заметил, что Украина развивает крупномасштабное стратегическое наступление. Россия же, по его словам, "не может прекратить огонь, когда на нас наступают", поэтому с такими предложениями надо обращаться не к ней.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Из-за невыполнения этих пунктов Москва объявила об отказе продлевать действие соглашения.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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