Кремль опубликовал текст заявления по Украине по итогам саммита с Африкой
Кремль опубликовал текст совместного заявления по итогам встречи Путина и лидеров Африки
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед президента России Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед президента России Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Текст совместного заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидеров семи стран, представлявших Африканскую мирную инициативу, опубликован на сайте Кремля.
В документе выражен призыв предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Кроме того, там отмечается прогресс по предложениям о гуманитарных вопросах, в частности, правах детей в зоне боевых действий на Украине и обмене пленными. Эти темы обсуждали дважды — на первой встрече 17 июня, а также на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге 28 июля.
© Официальный сайт Президента РоссииСовместное заявление по итогам встречи между Президентом Российской Федерации и лидерами Африканской мирной инициативы
Совместное заявление по итогам встречи между Президентом Российской Федерации и лидерами Африканской мирной инициативы
Африканская мирная инициатива по Украине состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Комментируя положения программы, Путин назвал часть пунктов труднореализуемыми. Например, о прекращении огня. Президент заметил, что Украина развивает крупномасштабное стратегическое наступление. Россия же, по его словам, "не может прекратить огонь, когда на нас наступают", поэтому с такими предложениями надо обращаться не к ней.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Из-за невыполнения этих пунктов Москва объявила об отказе продлевать действие соглашения.