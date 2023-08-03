https://ria.ru/20230803/vsu-1887993282.html

Уже очень скоро. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России

Уже очень скоро. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России - РИА Новости, 03.08.2023

Уже очень скоро. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России

Россия может в ближайшее время нанести стратегическое поражение украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:39

2023-08-03T15:39

2023-08-03T16:50

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия может в ближайшее время нанести стратегическое поражение украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха", — отметил он.По словам военного, Россия уже на пути к тому, чтобы в скором времени достичь одной из главных целей спецоперации — нанести стратегическое поражение украинским войскам.Так, ВСУ в ходе контрнаступления не смогли прорвать российскую линию обороны, а поставленные США кассетные боеприпасы не повлияли на ситуацию на передовой, поскольку оказались неэффективны, резюмировал Риттер.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, армия противника потеряла там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.

https://ria.ru/20230803/vsu-1887977122.html

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