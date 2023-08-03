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Уже очень скоро. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 03.08.2023 (обновлено: 16:50 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/vsu-1887993282.html
Уже очень скоро. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России
Уже очень скоро. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России - РИА Новости, 03.08.2023
Уже очень скоро. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России
Россия может в ближайшее время нанести стратегическое поражение украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:39
2023-08-03T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия может в ближайшее время нанести стратегическое поражение украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха", — отметил он.По словам военного, Россия уже на пути к тому, чтобы в скором времени достичь одной из главных целей спецоперации — нанести стратегическое поражение украинским войскам.Так, ВСУ в ходе контрнаступления не смогли прорвать российскую линию обороны, а поставленные США кассетные боеприпасы не повлияли на ситуацию на передовой, поскольку оказались неэффективны, резюмировал Риттер.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, армия противника потеряла там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
https://ria.ru/20230803/vsu-1887977122.html
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в мире, россия, украина, москва, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу
Уже очень скоро. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России

Экс-разведчик ВС США Риттер спрогнозировал полный разгром ВСУ в ближайшее время

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрельба из танка ВС России
Стрельба из танка ВС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Стрельба из танка ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия может в ближайшее время нанести стратегическое поражение украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха", — отметил он.
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По словам военного, Россия уже на пути к тому, чтобы в скором времени достичь одной из главных целей спецоперации — нанести стратегическое поражение украинским войскам.
Так, ВСУ в ходе контрнаступления не смогли прорвать российскую линию обороны, а поставленные США кассетные боеприпасы не повлияли на ситуацию на передовой, поскольку оказались неэффективны, резюмировал Риттер.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. Тем не менее они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную украинскую атаку на Ореховском направлении. По его словам, армия противника потеряла там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТОСергей Шойгу
 
 
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