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Швеция примет участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии
Швеция примет участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.08.2023
Швеция примет участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии
Правительство Швеции направит своих представителей на встречу по Украине, которая состоится в эти выходные в Саудовской Аравии в городе Джидда, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:42
2023-08-03T13:42
2023-08-03T13:42
специальная военная операция на украине
швеция
украина
саудовская аравия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство Швеции направит своих представителей на встречу по Украине, которая состоится в эти выходные в Саудовской Аравии в городе Джидда, сообщает шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление представителя пресс-службы МИД Швеции. "Представители правительства Швеции примут участие в мирных переговорах", - приводит издание заявление ведомства. Кто конкретно будет присутствовать на переговорах в качестве представителей Швеции, не уточняется. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230731/zakharova-1887374836.html
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швеция, украина, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, Швеция, Украина, Саудовская Аравия
Швеция примет участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии
Правительство Швеции направит представителей на переговоры по Украине в Саудовскую Аравию