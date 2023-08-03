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Швеция примет участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии

Швеция примет участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.08.2023

Швеция примет участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии

Правительство Швеции направит своих представителей на встречу по Украине, которая состоится в эти выходные в Саудовской Аравии в городе Джидда, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:42

2023-08-03T13:42

2023-08-03T13:42

специальная военная операция на украине

швеция

украина

саудовская аравия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство Швеции направит своих представителей на встречу по Украине, которая состоится в эти выходные в Саудовской Аравии в городе Джидда, сообщает шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление представителя пресс-службы МИД Швеции. "Представители правительства Швеции примут участие в мирных переговорах", - приводит издание заявление ведомства. Кто конкретно будет присутствовать на переговорах в качестве представителей Швеции, не уточняется. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230731/zakharova-1887374836.html

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887444429.html

швеция

украина

саудовская аравия

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швеция, украина, саудовская аравия