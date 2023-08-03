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В Кремле оценили вероятность введения единой валюты БРИКС

В Кремле оценили вероятность введения единой валюты БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023

В Кремле оценили вероятность введения единой валюты БРИКС

Введение единой валюты БРИКС вряд ли пока реализуемо, но это не значит, что тему не надо обсуждать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:57

2023-08-03T11:57

2023-08-03T12:10

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экономика

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введение единой валюты БРИКС вряд ли пока реализуемо, но это не значит, что тему не надо обсуждать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вряд ли это реализуемо, но это не значит, что это не нужно обсуждать. Обсуждения на этот счет, конечно же, будут продолжаться", - сказал Песков журналистам.В конце марта заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите лидеров объединения в этом году в ЮАР. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. Он также не исключил, что в БРИКС может появиться единая валюта.Ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту уже неоднократно предлагал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Так, бразильский лидер намерен поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчетах стран-участниц на предстоящем в сентябре саммите союза.

https://ria.ru/20230802/briks-1887719174.html

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брикс, экономика, дмитрий песков, в мире